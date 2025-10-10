Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Srážky se zvěří jsou v tomto období na denním pořádku
Jak se zachovat v případě nehody a kdy na místo volat policii?
Policisté v tomto období tradičně zaznamenávají zvýšený počet dopravních nehod, kdy dojde ke srážkám se zvěří. Ačkoliv se změnila pravidla, kdy na místo nehody volat policii, stále přijímáme velký počet oznámení. Z dnešního rána, kdy policisté na lince 158 evidovali mezi půlnocí a osmou hodinou ranní celkem 30 událostí, se 16 z nich týkalo právě střetů s lesní zvěří. Zvýšená opatrnost je v těchto dnech rozhodně na místě. Zvláště na odlehlejších silnicích vedoucích lesem. Ačkoliv ke srážce může dojít v kteroukoliv denní dobu, má lesní zvěř tendenci pohybovat se častěji za svítání a za soumraku. Vždy počítejte s tím, že zvěř většinou chodí ve skupinkách.
Od dubna 2025 se změnila pravidla pro dopravní nehody se zvěří. Pokud nebude naplněna jedna z přesně stanovených podmínek, policie už k takovému případu nemusí vůbec vyjíždět. Kdy tedy volat tísňovou linku policie 158?
- dojde ke zranění nebo úmrtí osoby,
- škoda na vozidle přesáhne 200 000 Kč,
- je poškozena infrastruktura (např. svodidla),
- dojde ke škodě na majetku třetí osoby (například sražené zvíře poškodí cizí plot),
- vznikne překážka provozu nebo řidič nezvládne vozidlo zabezpečit.
Pokud je škoda malá, vozidlo pojízdné a zvěř neohrožuje další provoz, policie Vám doporučí vše vyřídit online – tedy požádat o potvrzení na jejich webu. V takovém případě:
- policie na místo nepřijede,
- dokumentaci místa nehody (fotky, video, poznámky) si musíte zajistit sami,
- následně si sami vyřídíte i vše s pojišťovnou.
Jak se tedy v tomto období chovat na silnicích?
- Přizpůsobte rychlost viditelnosti a stavu vozovky.
- Buďte obezřetní hlavně u lesních úseků a polí.
- Všímejte si dopravních značek „Pozor, zvěř“, které rozhodně nejsou umístěné náhodou.
Jak se zachovat, když už se na silnici objeví zvěř?
- Okamžitě uberte rychlost! Sešlápněte brzdu, ale snažte se brzdit plynule a nevybočovat prudce ze směru.
- Držte volant pevně! Vyhněte se prudkým úhybným manévrům, které by mohly vést k čelní srážce nebo smyku.
- Použijte klakson! Krátké zatroubení může zvěř popohnat z vozovky pryč.
- Sledujte okolí! Pokud vyběhne jedno zvíře, často následují další (srny, divočáci).
- Přepněte na potkávací světla! Dálková světla mohou zvěř oslnit a „zamrazit“ ji uprostřed silnice.
A co je opravdu důležité:
- Nikdy se nepokoušejte zvíře objet vysokou rychlostí! Hrozí srážka s protijedoucím autem nebo vjetí do příkopu.
- Pokud je střetu nemožné se vyhnout, lepší je čelně brzdit a držet směr! Následky bývají méně vážné než při stržení auta ze silnice.
Když už dojde k nehodě, chovejte se maximálně bezpečně. Zapněte výstražná světla, oblékněte reflexní vestu a umístěte za vozidlo v odpovídající vzdálenosti výstražný trojúhelník. Zraněného zvířete se v žádném případě nedotýkejte, může být nebezpečné. Volejte polici, pokud je to potřeba. V případě, že budete nehodu hlásit pojišťovně, zavolejte příslušnou asistenční službu Vaší pojišťovny. Pořiďte co nejvíce fotografií místa srážky a způsobených škod na vozidle. Čím více fotografií, včetně detailů, tím lépe.
Od dubna 2025 už neplatí, že policie automaticky přijede ke každé sražené srnce. Místo toho budete vy – řidiči – muset zareagovat správně, vše důkladně zdokumentovat a být připraveni komunikovat s pojišťovnou.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
10. října 2025