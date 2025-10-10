Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Srážky se zvěří jsou v tomto období na denním pořádku

Jak se zachovat v případě nehody a kdy na místo volat policii? 

Policisté v tomto období tradičně zaznamenávají zvýšený počet dopravních nehod, kdy dojde ke srážkám se zvěří. Ačkoliv se změnila pravidla, kdy na místo nehody volat policii, stále přijímáme velký počet oznámení. Z dnešního rána, kdy policisté na lince 158 evidovali mezi půlnocí a osmou hodinou ranní celkem 30 událostí, se 16 z nich týkalo právě střetů s lesní zvěří.  Zvýšená opatrnost je v těchto dnech rozhodně na místě. Zvláště na odlehlejších silnicích vedoucích lesem.  Ačkoliv ke srážce může dojít v kteroukoliv denní dobu, má lesní zvěř tendenci pohybovat se častěji za svítání a za soumraku. Vždy počítejte s tím, že zvěř většinou chodí ve skupinkách.

Od dubna 2025 se změnila pravidla pro dopravní nehody se zvěří. Pokud nebude naplněna jedna z přesně stanovených podmínek, policie už k takovému případu nemusí vůbec vyjíždět. Kdy tedy volat tísňovou linku policie 158?

  • dojde ke zranění nebo úmrtí osoby,
  • škoda na vozidle přesáhne 200 000 Kč,
  • je poškozena infrastruktura (např. svodidla),
  • dojde ke škodě na majetku třetí osoby (například sražené zvíře poškodí cizí plot),
  • vznikne překážka provozu nebo řidič nezvládne vozidlo zabezpečit.

Pokud je škoda malá, vozidlo pojízdné a zvěř neohrožuje další provoz, policie Vám doporučí vše vyřídit online – tedy požádat o potvrzení na jejich webu. V takovém případě:

  • policie na místo nepřijede,
  • dokumentaci místa nehody (fotky, video, poznámky) si musíte zajistit sami,
  • následně si sami vyřídíte i vše s pojišťovnou.

Jak se tedy v tomto období chovat na silnicích?foto zvěř na silnici.jpeg

  •  Přizpůsobte rychlost viditelnosti a stavu vozovky.
  •  Buďte obezřetní hlavně u lesních úseků a polí.
  • Všímejte si dopravních značek „Pozor, zvěř“, které rozhodně nejsou umístěné náhodou.

Jak se zachovat, když už se na silnici objeví zvěř?

  • Okamžitě uberte rychlost! Sešlápněte brzdu, ale snažte se brzdit plynule a nevybočovat prudce ze směru.
  • Držte volant pevně! Vyhněte se prudkým úhybným manévrům, které by mohly vést k čelní srážce nebo smyku.Rady.jpg
  • Použijte klakson! Krátké zatroubení může zvěř popohnat z vozovky pryč.
  • Sledujte okolí! Pokud vyběhne jedno zvíře, často následují další (srny, divočáci).
  • Přepněte na potkávací světla! Dálková světla mohou zvěř oslnit a „zamrazit“ ji uprostřed silnice.

A co je opravdu důležité:

  • Nikdy se nepokoušejte zvíře objet vysokou rychlostí! Hrozí srážka s protijedoucím autem nebo vjetí do příkopu.
  • Pokud je střetu nemožné se vyhnout, lepší je čelně brzdit a držet směr! Následky bývají méně vážné než při stržení auta ze silnice.

Když už dojde k nehodě, chovejte se maximálně bezpečně. Zapněte  výstražná světla, oblékněte reflexní vestu a umístěte za vozidlo v odpovídající vzdálenosti výstražný trojúhelník. Zraněného zvířete se v žádném případě nedotýkejte, může být nebezpečné. Volejte polici, pokud je to potřeba. V případě, že budete nehodu hlásit pojišťovně, zavolejte příslušnou asistenční službu Vaší pojišťovny. Pořiďte co nejvíce fotografií místa srážky a způsobených škod na vozidle. Čím více fotografií, včetně detailů, tím lépe.

Od dubna 2025 už neplatí, že policie automaticky přijede ke každé sražené srnce. Místo toho budete vy – řidiči – muset zareagovat správně, vše důkladně zdokumentovat a být připraveni komunikovat s pojišťovnou.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
10. října 2025

