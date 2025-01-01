Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Speciální akce moravskoslezské cizinecké policie

Policisté zkontrolovali v ubytovacích zařízeních i na stavbách přes 300 cizinců. 

Policisté z moravskoslezského odboru cizinecké policie realizovali v minulém týdnu po celém kraji rozsáhlou celodenní kontrolní akci. Zaměřili se při ní u cizích státních příslušníků na kontrolu oprávněnosti pobytu v naší republice, dále na nelegální zaměstnávání, odhalování neoprávněné výdělečné činnost anebo kontrolu pravosti a platnosti dokladů. Co do rozsahu, letos se jednalo o čtvrtou takovou akci a se zhruba 40 policisty byli na některých místech na kontrolách i pracovníci oblastního inspektorátu práce.

Policisté zkontrolovali v součtu více než 300 cizinců, z nichž bylo přes 80 z třetích zemí a přes 220 občanů Evropské unie. „Cizináři“ zamířili při kontrolách do několika ubytovacích zařízení, ale také na stavby a do více než tří desítek provozoven. Zkontrolovali zejména na páteřních komunikacích v rámci kraje více než 200 cizinců – řidičů.

Při pobytových kontrolách ubytovatelů zjistili, že téměř 40 cizinců se v místě hlášeného trvalého pobytu nezdržuje, kdy v těchto případech zasílají na odbor azylové a migrační politiky MV ČR podněty ke zrušení pobytu. Policisté zjistili při akci dále do deseti drobnějších porušení zákona, které vyřešili na místě uložením pokuty. Jednalo se například o mladého cizince pracujícího na stavbě, který neměl u sebe doklad totožnosti, načež bylo vše řádně ověřeno díky poskytnuté součinnosti. Policisté řešili však i dva cizince pracující nelegálně na stavbě v Ostravě Kunčičkách, kterým vydali rozhodnutí o povinnosti opustit území ČR. Zásadněji porušil zákon rovněž 23letý cizinec, který si v ČR nelegálně vydělával, konkrétně prováděl stavební práce na jisté škole na Opavsku. A také 18letý cizinec, který pobýval na území schengenského prostoru nad 90 dnů. Oběma bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění.

Určitě se nejedná o poslední akci policistů z odboru cizinecké policie v takovém rozsahu.

Padělaná prodlužovací doložka doby platnosti pasu

Mezi případy, které policisté odboru v poslední době řešili, se řadí zkrácené přípravné řízení vedené vůči 42letému cizinci. Ten měl při podání jisté žádosti u MV ČR předložit i pas, ve kterém byla vyznačena prodlužovací doložka doby platnosti pasu až na několik let. Podezření, že doložka je padělaná, potvrdili policisté odboru cizinecké policie zkoumáním pomocí https://policie.gov.cz/clanek/dle-zjisteni-moravskoslezskych-policistu-byli-oba-cizinci-zde-nelegalne.aspx ). O trestu pro cizince, který měl pas propadnutý a falzem doložky se vše měl snažit zachránit, bude rozhodovat soud.   

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 9. září 2025

Odkazy do noveho okna

cizinecká_kontroly

cizinecká_kontroly 

Detailní náhled

cizinecká_kontroly_02

cizinecká_kontroly_02 

Detailní náhled

cizinecká_kontroly_03

cizinecká_kontroly_03 

Detailní náhled

cizinecká_kontroly_04

cizinecká_kontroly_04 

Detailní náhled

cizinecká_kontroly_05

cizinecká_kontroly_05 

Detailní náhled

cizinecká_kontroly_06

cizinecká_kontroly_06 

Detailní náhled

cizinecká_kontroly_07

cizinecká_kontroly_07 

Detailní náhled

cizinecká_kontroly_08

cizinecká_kontroly_08 

Detailní náhled

cizinecká_kontroly_09

cizinecká_kontroly_09 

Detailní náhled

cizinecká_kontroly_10

cizinecká_kontroly_10 

Detailní náhled

cizinecká_kontroly_11

cizinecká_kontroly_11 

Detailní náhled

cizinecká_kontroly_12

cizinecká_kontroly_12 

Detailní náhled

cizinecká_kontroly_13

cizinecká_kontroly_13 

Detailní náhled

cizinecká_kontroly_14

cizinecká_kontroly_14 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 