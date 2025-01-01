Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Speciální akce moravskoslezské cizinecké policie
Policisté zkontrolovali v ubytovacích zařízeních i na stavbách přes 300 cizinců.
Policisté z moravskoslezského odboru cizinecké policie realizovali v minulém týdnu po celém kraji rozsáhlou celodenní kontrolní akci. Zaměřili se při ní u cizích státních příslušníků na kontrolu oprávněnosti pobytu v naší republice, dále na nelegální zaměstnávání, odhalování neoprávněné výdělečné činnost anebo kontrolu pravosti a platnosti dokladů. Co do rozsahu, letos se jednalo o čtvrtou takovou akci a se zhruba 40 policisty byli na některých místech na kontrolách i pracovníci oblastního inspektorátu práce.
Policisté zkontrolovali v součtu více než 300 cizinců, z nichž bylo přes 80 z třetích zemí a přes 220 občanů Evropské unie. „Cizináři“ zamířili při kontrolách do několika ubytovacích zařízení, ale také na stavby a do více než tří desítek provozoven. Zkontrolovali zejména na páteřních komunikacích v rámci kraje více než 200 cizinců – řidičů.
Při pobytových kontrolách ubytovatelů zjistili, že téměř 40 cizinců se v místě hlášeného trvalého pobytu nezdržuje, kdy v těchto případech zasílají na odbor azylové a migrační politiky MV ČR podněty ke zrušení pobytu. Policisté zjistili při akci dále do deseti drobnějších porušení zákona, které vyřešili na místě uložením pokuty. Jednalo se například o mladého cizince pracujícího na stavbě, který neměl u sebe doklad totožnosti, načež bylo vše řádně ověřeno díky poskytnuté součinnosti. Policisté řešili však i dva cizince pracující nelegálně na stavbě v Ostravě Kunčičkách, kterým vydali rozhodnutí o povinnosti opustit území ČR. Zásadněji porušil zákon rovněž 23letý cizinec, který si v ČR nelegálně vydělával, konkrétně prováděl stavební práce na jisté škole na Opavsku. A také 18letý cizinec, který pobýval na území schengenského prostoru nad 90 dnů. Oběma bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění.
Určitě se nejedná o poslední akci policistů z odboru cizinecké policie v takovém rozsahu.
Padělaná prodlužovací doložka doby platnosti pasu
Mezi případy, které policisté odboru v poslední době řešili, se řadí zkrácené přípravné řízení vedené vůči 42letému cizinci. Ten měl při podání jisté žádosti u MV ČR předložit i pas, ve kterém byla vyznačena prodlužovací doložka doby platnosti pasu až na několik let. Podezření, že doložka je padělaná, potvrdili policisté odboru cizinecké policie zkoumáním pomocí https://policie.gov.cz/clanek/dle-zjisteni-moravskoslezskych-policistu-byli-oba-cizinci-zde-nelegalne.aspx ). O trestu pro cizince, který měl pas propadnutý a falzem doložky se vše měl snažit zachránit, bude rozhodovat soud.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 9. září 2025