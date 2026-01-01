Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Skvělá práce táborských kriminalistů

Výsledkem je obvinění čtyřiapadesátiletého muže z Táborska z mnoha trestných činů. 

V uplynulých dnech sdělili táborští kriminalisté z oddělení obecné kriminality obvinění čtyřiapadesátiletému muži z Táborska, který se měl dopouštět majetkové trestné činností. Kriminalisté zahájili usnesením jeho trestní stíhání pro pokračující přečiny poškození cizí věci, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, padělání a pozměnění veřejné listiny a krádež.

Konkrétně mu je kladeno za vinu, že měl 12. března 2026 vypáčit a odcizit platební terminál a poškodit dva mincovníky u samoobslužné myčky v Chýnovské ulici v Táboře. Dočetli jste se: Krádež a poškození cizí věci

Dále měl 13. dubna letošního v táborské nemocnici odcizit notebook značky Apple McBook Air.

Měl padělat i veřejnou listinu, a to tím způsobem, že se měl v polovině letošního dubna zmocnit průkazu ZTP/P, který nebyl veden na jeho jméno a přelepit fotografii skutečného držitele svojí vlastní fotografií, s úmyslem, používat průkaz jako pravý.

Ve své trestné činnosti však nepolevil a jako zákazník taxislužby měl odcizit dne 15.dubna 2026 řidiči taxíku mobilní telefon, který byl odložen v odkládacím prostoru u řadící páky.

Dále měl v době ze 16. na 17. dubna 2026 vniknout neuzamčenými dveřmi do rodinného domu v katastru obce Oldřichov, kde měl z verandy odcizit dámskou hnědou koženou kabelku, ve které byly osobní věci poškozené, peněženka s platebními kartami, finanční hotovost a osobními doklady. Dále měl na témže místě odcizit černou koženou kabelku s motivem koně a černou koženou kabelku ve tvaru srdce.

Je obviněn i z vniknutí do dalšího rodinného domu v Oldřichově, ke kterému došlo v nočních hodinách dne 17. dubna 2026. Do domu se měl dostat po překonání uzamčených dveří garáže. Z garáže vnikl do obytné části domu, přičemž došel až do ložnice majitelů, kteří se probudili a následně ho vykázali z domu. Při této výpravě nic neodcizil, ani nepoškodil.

Pro dnešek výčet jeho činů zakončíme krádeží na osobě. Dne 19. dubna 2026 měl odcizit platební terminál člověku, ke kterému si přisedl v Zavadilské ulici v Táboře na lavičku. Poškozený měl platební terminál položený u sebe na lavičce.

Kriminalisté na případu nadále pracují.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  21. dubna 2026    

