Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádež a poškození cizí věci
Zloděj si vyhlédl samoobslužnou myčku aut v Chýnovské ulici v Táboře.
Táborští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který v brzkých ranních hodinách v době od 5:00 hod do 6:15 hod. dne 12. března 2026 vypáčil a odcizil platební terminál samoobslužné myčky aut v Chýnovské ulici v Táboře. Dále poškodil mincovník u samoobslužného vysavače a mincovník u automatu na kávu. Odhadnutá škoda se pohybuje kolem 30 tisíc korun.
Policisté žádají každého, kdo by měl informace k uvedenému případu, aby je sdělil policistům na služebně v Divadelní ulici číslo 212, v Táboře, případně na lince 974 238 700.
Děkujeme.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 13. března 2026