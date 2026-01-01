Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež a poškození cizí věci

Zloděj si vyhlédl samoobslužnou myčku aut v Chýnovské ulici v Táboře. 

Táborští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který v brzkých ranních hodinách v době od 5:00 hod do 6:15 hod. dne 12. března 2026 vypáčil a odcizil platební terminál samoobslužné myčky aut v Chýnovské ulici v Táboře. Dále poškodil mincovník u samoobslužného vysavače a mincovník u automatu na kávu. Odhadnutá škoda se pohybuje kolem 30 tisíc korun.

Policisté žádají každého, kdo by měl informace k uvedenému případu, aby je sdělil policistům na služebně v Divadelní ulici číslo 212, v Táboře, případně na lince 974 238 700.

Děkujeme.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  13. března 2026    

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 