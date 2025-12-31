Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Silvestr a Nový rok na jižní Moravě

Dohlédneme na bezpečnost a veřejný pořádek. (Aktualizované zpravodajství) 

Vzhledem k tomu, že se blíží závěr roku a s ním spojené silvestrovské oslavy, tak v pohotovosti budou jako každoročně i  jihomoravští policisté, kteří dohlédnou na bezpečnost a veřejný pořádek. Posílíme hlídky zejména na rizikových místech v centru města Brna a dalších větších městech kraje. Do opatření se zapojí také dopravní policisté, kteří si posvítí na podnapilé řidiče. Při odpalování zábavné pyrotechniky postupujte s nejvyšší opatrností a podle návodu, ať nedojde ke zbytečnému neštěstí. Podrobněji zde: Silvestrovské oslavy - Policie České republiky

31.12.2025 mjr. Pavel Šváb

