Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Silvestr a Nový rok na jižní Moravě
Dohlédneme na bezpečnost a veřejný pořádek. (Aktualizované zpravodajství)
Vzhledem k tomu, že se blíží závěr roku a s ním spojené silvestrovské oslavy, tak v pohotovosti budou jako každoročně i jihomoravští policisté, kteří dohlédnou na bezpečnost a veřejný pořádek. Posílíme hlídky zejména na rizikových místech v centru města Brna a dalších větších městech kraje. Do opatření se zapojí také dopravní policisté, kteří si posvítí na podnapilé řidiče. Při odpalování zábavné pyrotechniky postupujte s nejvyšší opatrností a podle návodu, ať nedojde ke zbytečnému neštěstí. Podrobněji zde: Silvestrovské oslavy - Policie České republiky
31.12.2025 mjr. Pavel Šváb