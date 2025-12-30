Silvestrovské oslavy
Zábavní pyrotechnika: devastující zranění, požáry a vyděšená zvířata.
Konec roku tradičně přináší zvýšený zájem o zábavní pyrotechniku a s ním i širší nabídku obchodníků. Každoročně však její používání vede k tragickým následkům – vážným zraněním, požárům a škodám na majetku, které mají dlouhodobé dopady nejen na samotné uživatele, ale i na jejich okolí. Smrt, devastující poranění, těžké popáleniny či vznik požáru. To vše může způsobit zábavní pyrotechnika.
Novela zákona o zábavní pyrotechnice
Posílení pravomocí obcí - Vedle upozornění na bezpečné zacházení se zábavní pyrotechnikou považujeme za důležité upozornit také na změny v právní úpravě. Od 1. prosince 2025 se rozšiřují pravomoci obcí, které mohou obecně závaznou vyhláškou stanovit zákaz zacházení s pyrotechnickými výrobky, a to až na celém svém území. Obce mohou rovněž vymezit dobu, ve které nebude možné pyrotechniku odpalovat, nebo zakázat používání konkrétních kategorií pyrotechnických výrobků. Zákaz se nikdy nevztahuje na nejméně nebezpečné pyrotechnické výrobky kategorie F1.
Ochranné zóny - Novela zákona dále zavádí zákaz zacházení s pyrotechnickými výrobky v tzv. ochranných zónách. Jedná se o pásma v okruhu 250 metrů kolem nemocnic, stacionářů, domovů pro seniory, útulků, zoologických zahrad a dalších zákonem vymezených míst.
Výkon služby a pokuty - Každý rok v období vánočních svátků a silvestra posilujeme výkon služby a letos tomu není jinak. V rámci výkonu služby se zaměřujeme mimo jiné na porušování vyhlášek obcí a také nově na dodržování ochranných pásem. Porušení vyhlášky obce nebo zákonného omezení prověřujeme a evidujeme. V závislosti na konkrétní situaci buď věc oznámíme příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání nebo, pokud to okolnosti dovolí, ji lze nově dle zákona vyřídit i v příkazním řízení na místě. Policista může v příkazním řízení na místě uložit podle zákona pokutu do výše 10 000,-. Pokud se přestupek bude projednávat ve správním řízení, hrozí přestupci pokuta až do výše 500 000,- Kč. Samotné vyřešení protiprávního jednání přímo na místě závisí na posouzení zakročujícího policisty, zda nebezpečnost jednání lze či je vhodné vyřídit pokutou na místě. Jednou z podmínek uložení pokuty na místě je také souhlas samotného přestupce s projednáním.
Bezpečné užívání zábavní pyrotechniky
Pyrotechnické výrobky používejte vždy na místě, kde nedojde k ohrožení osob a majetku, užívejte je pouze k účelu, ke kterému jsou vyrobeny a zásadně jen způsobem, který stanoví výrobce v přiloženém návodu. Vyhýbejte se místům, kde je užívání zakázáno – k tomu vám může orientačně posloužit mapa, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství - https://agrigis.gov.cz/portal/apps/instant/basic/index.html?appid=ded81b51ac6e4ea1b071ef28122f547b
Dodržujte i obecně známá pravidla:
• Před použitím se řádně seznamte s funkcí výrobku! Čtěte a dodržujte návod k použití. Užívejte je pouze k účelu, ke kterému jsou vyrobeny a zásadně jen způsobem, který stanoví výrobce v přiloženém návodu. Jakékoliv experimentování s jiným použitím, zejména za účelem zkoušení účinků těchto výrobků na jiné předměty nebo doplňováním těchto výrobků dalšími komponenty pro zesílení jejich účinku může vést k těžkým zraněním osob a způsobení rozsáhlých škod s následným vznikem trestněprávní i občanskoprávní odpovědnosti osoby, která výrobek použila neschváleným způsobem. Již pokus o rozebrání a úpravu těchto výrobků může mít fatální důsledky.
• Nikdy před použitím těchto výrobků neužívejte alkohol a jiné psychotropní látky! Alkohol a jiné návykové látky obecně snižují úsudek, a proto když už jste pod vlivem těchto látek, vyhněte se používání zábavní pyrotechniky.
• Nezkoušejte účinky výbuchu pyrotechnických výrobků na okolí! Používejte je jen tak, jak stanoví výrobce.
• Kupujte pouze pyrotechnické výrobky, které prošly řádným testováním bezpečnosti, splňují stanovené technické požadavky a jsou vybaveny návodem k použití v češtině! Nákup provádějte pouze ve specializovaných obchodech, nikdy ne na tržištích! Hrozí zde navlhnutí prodávaných výrobků. Zábavní pyrotechnika je vyráběna z papíru, který vlivem vlhkosti ztrácí svoji pevnost a při odpalu může dojít k roztržení a výmetu hořících částí do nepředvídatelných směrů.
• Zakoupené pyrotechnické výrobky ukládejte mimo dosah dětí!
• Některé výrobky zábavní pyrotechniky jsou před odpálením zapotřebí řádně zajistit proti překlopení, aby odpalované části směřovaly vzhůru do volného prostoru!
• Odpalujte pyrotechniku pouze na otevřeném prostranství, v bezpečné vzdálenosti od lidí i zvířat!
• Pamatujte, že pyrotechnické slože, obsažené v pyrotechnických výrobcích mohou mít při hoření teplotu až několik tisíc stupňů Celsia!
• Kinetická energie některých vystřelovaných pyrotechnických výrobků (zejména tzv. „kulových pum“) je dostačující k usmrcení člověka!
• Při selhání odpalu vždy vyčkejte minimálně 10 minut (nebo dle návodu i více), než začnete s pyrotechnickým výrobkem znovu manipulovat! Nedodržení této zásady, je nejčastější příčinou úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou!
• Selhanou zábavní pyrotechniku zlikvidujte v souladu s návodem k použití!
Uvědomte si: Nedodržením těchto zásad můžete přivodit sobě nebo jiným lidem vážné zranění s doživotními následky, při velké smůle i smrt.
Právní důsledky a odpovědnost při nesprávném použití pyrotechniky
Manipulace s pyrotechnickými výrobky, jejich rozebírání či doplňování za účelem zesílení účinku představuje extrémně vysoké riziko. Neočekávaný výbuch výbušných složek může způsobit těžká zranění nebo požár a nejen to. Nedovolenou úpravou či použitím výbušných komponentů pyrotechnického výrobku se můžete dopustit trestného činu nedovoleného ozbrojování dle § 279 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, za který může být pachatel potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
Použití pyrotechnických výrobků způsobem, který vede ke zranění, smrti nebo poškození majetku, může mít vážné právní důsledky:
Usmrcení z nedbalosti – V případě použití pyrotechnického výrobku způsobem, kterým osoba zapříčiní smrt jiné osoby, se může dopustit trestného činu usmrcení z nedbalosti - § 143 trestního zákoníku.
Ublížení na zdraví z nedbalosti – V případě zranění jiné osoby, se může osoba dopustit trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti - § 147 trestního zákoníku nebo ublížení na zdraví z nedbalosti - § 148 trestního zákoníku.
Poškození cizí věci – Obdobně při vzniku škody na majetku způsobené odpálením pyrotechnického výrobku se může osoba dopustit trestného činu poškození cizí věci dle § 228 trestního zákoníku.
Obecného ohrožení z nedbalosti - Použitím pyrotechnického výrobku způsobem, kterým osoba zapříčiní ohrožení života a zdraví osob nebo nebezpečí vzniku škody na majetku (např. odpálením pyrotechnického výrobku na veřejně přístupném místě v bezprostřední blízkosti jiných osob) se může dopustit trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti dle § 273 trestního zákoníku.
Občanskoprávní odpovědnost! Je důležité si také uvědomit, že ve všech výše uvedených případech jste odpovědní nejen z hlediska trestněprávního, ale též z hlediska občanskoprávního, kdy poškozeným vůči pachatelům vzniká nárok na náhradu škody, která se může pohybovat v řádu milionů korun!
Nedovolené ozbrojování – S novelizací trestního zákoníku přichází také zpřísnění v trestněprávní rovině. Od 1. ledna 2026 platí, že kdo nebude mít příslušné povolení ke kategorii F4 se dopustí trestného činu nedovolené ozbrojování – s podmínkou držení zábavní pyrotechniky kategorie F4 v množství větší než malém. Stejně je tomu tak také od 1. července 2026 s kategorií F3.
Několik vteřin neopatrnosti může váš život zcela změnit, i když sami zůstanete bez úhony!
Rozdělení pyrotechnických výrobků – zábavní pyrotechniky
Veškeré kategorie (s výjimkou kategorie F1) je zakázáno odpalovat v tzv. ochranných zónách.
• Do kategorie F1 patří velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a lidí zpravidla minimálně 1 metr (na bezpečnou vzdálenost nesmí úroveň hluku přesáhnout 120 dB). Nepatří sem petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard. Bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg třaskavého stříbra. Patří sem i výrobky, které lze za dodržení návodu použít pouze uvnitř obytných budov.
• V kategorii F2 jsou zařazeny málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 18 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 8 metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na omezených plochách.
• Do kategorie F3 patří výrobky, představující středně velké nebezpečí. Jsou prodejné osobám starším 21 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 15 metrů. I tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na otevřených prostranstvích. (Od 1. července 2026 je nutné pro tuto kategorii vlastnit osvědčením o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky)
• Do kategorie F4 patří výrobky, představující velké nebezpečí. Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky, které vydává Český báňský úřad, jako správní orgán v oblasti výbušnin.
Ověřovací označení „CE“ (Conformité Européenne)
Zvláštní kategorií je divadelní pyrotechnika a ostatní pyrotechnické výrobky. Výrobce může uvádět na trh pouze pyrotechnické výrobky, splňující základní bezpečnostní požadavky, prokázané posouzením shody (odzkoušením). V ČR tuto činnost vykonává Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Výrobce na schválený pyrotechnický výrobek musí umístit označení „CE“ (Conformité Européenne) a český návod k bezpečnému použití.
Používejte zábavní pyrotechniku s rozumem a vší opatrností!
kpt. Irena Brodská
tisková mluvčí PP ČR
30. prosince 2025