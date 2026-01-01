Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Rozhazované „eurobankovky“ z videoklipu skončily trestním stíháním
Padělané eurobankovky z videoklipu skončily v oběhu, policie obvinila mladého muže.
Ústečtí policisté zahájili trestní stíhání 24letého muže pro zločin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí tří až osmi let.
Celý případ má poněkud kuriózní začátek. V jednom z místních barů natáčel místní rapper videoklip, při kterém kolem sebe rozhazoval kopie stoeurových bankovek, pravděpodobně inspirován zahraničními hudebními klipy. Po skončení natáčení však falešné bankovky na místě ponechal. Tím vznikla příležitost, kterou si všimli další přítomní. Čtyřiadvacetiletý muž si falešné bankovky odnesl a část z nich následně uvedl do oběhu s cílem získat za ně skutečné peníze. Některým obchodníkům se padělky podařilo odhalit, jiní si jejich nepravosti při přebírání nevšimli. Jakmile se začaly objevovat první případy falešných bankovek, policisté neprodleně informovali prostřednictvím sociálních sítí veřejnost i obchodníky na Ústecku, kde hrozilo jejich další šíření. Kriminalistům se podařilo v krátké době vypátrat osobu, která bankovky do oběhu uvedla, a zároveň zajistit větší část padělaných bankovek. Jednalo se o kopie bankovek v nominální hodnotě 100 eur, které na první pohled působily jako pravé, avšak nesly označení COPY a postrádaly ochranné prvky. Všechny zajištěné bankovky měly shodná sériová čísla. Obviněný muž při výslechu uvedl, že si byl nepravostí bankovek vědom. Přesto se mu podařilo několik z nich směnit v barech a prodejnách za hotovost, kterou následně utratil. Zbylé bankovky dobrovolně vydal policii. Svého jednání litoval a uvedl, že si byl vědom následků svého chování.
Zde varující tisková zpráva s fotografií falešných bankovek.
Ústí nad Labem 8. ledna 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje