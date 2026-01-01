Policie České republiky  

Upozornění pro veřejnost – výskyt falešných bankovek v nominální hodnotě 100 EUR

Na území Ústecka se v krátké době v oběhu objevilo již několik kusů těchto padělků. 

Ústečtí kriminalisté se v současné době zabývají případem výskytu falešných bankovek v nominální hodnotě 100 EUR. Falešné bankovky jsou na první pohled velmi obtížně rozeznatelné. Přestože je na nich vytištěno označení „kopie“, toto je provedeno nenápadně a při běžném používání může snadno uniknout pozornosti. Lidé často bankovky detailně nezkoumají a při jejich přijímání se řídí především prvním dojmem a pocitem na omak.

Upozorňuje proto  občany, podnikatele i provozovatele služeb, aby byli při přijímání hotovosti obezřetní, zejména u bankovek vyšších nominálních hodnot. Doporučujeme věnovat pozornost ochranným prvkům bankovek a v případě jakýchkoliv pochybností bankovku nepřijímat a kontaktovat Policii ČR.

Ústí nad Labem 3. ledna 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mlvučí policie Ústecéého kraje

