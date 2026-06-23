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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Rodinný podnik

Dcera drogy prodávala, peníze z výnosů šly matce na účet. 

Ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti obvinil v červnu vyšetřovatel 48letou ženu z Jirkova. Dotyčná, jejíž dcera je stíhána a nyní již i obžalována v souvislosti s distribucí pervitinu na Chomutovsku, měla peníze získané z prodeje drog tzv. „prát“ přes svůj bankovní účet.

Kriminalisté při vyšetřování původního případu výroby a distribuce drog zjistili, že mladá žena, jež byla kvůli drogové trestné činnosti obviněna, zasílala peníze z prodeje drogy na bankovní účet své matky. V některých případech si je tam také nechala posílat od „svých zákazníků“. Matka, která věděla, čím se její dcera živí, pak dle instrukcí své dcery měla s penězi dále nakládat. Prováděla výběry hotovosti, peníze přechovávala u sebe a dceři je pak předávala. Podle policistů šlo o stovky tisíc korun, které takto „spravovala“ přesto, že dle zjištěných informací měla povědomí o jejich nelegálním původu.

Popsané jednání tak obviněná bude moct vysvětlit u soudu, kde jí hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská
23. června 2026

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foto z původního případu

foto z původního případu 

Detailní náhled

foto z původního případu

foto z původního případu 

Detailní náhled

foto z původního případu

foto z původního případu 

Detailní náhled

foto z původního případu

foto z původního případu 

Detailní náhled

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