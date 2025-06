Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dopadení výrobců a dealerů pervitinu

CHOMUTOVSKO - Muž měl vyrobit celkem nejméně 1,2 kg pervitinu, kriminalisté ho zadrželi těsně po „varu“.

Chomutovští kriminalisté rozkryli další síť výrobců a distributorů pervitinu. Členům toxi týmu se při jejich činnosti podařilo získat nejprve pouze dílčí poznatky o některých osobách, které měly na Chomutovsku ve větším množství distribuovat pervitin. Na jejich základě pak provedli rozsáhlé prověřování, díky němuž získali další informace vedoucí k hlavnímu „zdroji“ pervitinu, jež měl pravidelně „zásobovat“ zdejší dealery. Je jím 32letý muž z okresu Most, který měl podle zjištění kriminalistů v Polsku obstarávat léky s obsahem pseudoefedrinu, z nichž pak měl sám ve velkém vyrábět pervitin. K samotné výrobě docházelo v nebytových prostorách v Ústí nad Labem. Do tohoto objektu mu umožnil přístup 61letý muž z Ústí, který má zmíněné místo pronajaté. Ten měl jako „odměnu“ za poskytnutí prostor k výrobě drogy od zmíněného 32letého muže obdržet několik tisíc korun a celkem 30 gramů pervitinu. Významnou roli v případu „sehrála“ 22letá žena z Chomutova, která měla od zmíněného „výrobce“ drogu nakupovat. Celkově měla nakoupit cca 200 gramů pervitinu, a to většinou v množství po 10 gramech. Ten měla poté dál distribuovat na Chomutovsku.

V minulých dnech provedli kriminalisté několik domovních i nebytových prohlídek a prohlídek vozidel na různých místech v Chomutově, na Mostecku a v Ústí nad Labem. Současně při akci zadrželi několik osob a díky správnému načasování zajistili drogy i předměty potřebné k jejich výrobě a cca půl milionu korun v hotovosti.

Dvaatřicetiletého muže z Mostecka následně obvinili z výroby pervitinu v celkovém množství nejméně 1200 gramů, z čehož přes 400 gramů měl dotyčný v době zadržení u sebe. Kromě toho měl u sebe ještě 498 gramů pseudoefedrinu připraveného k další výrobě pervitinu. Dotyčný je stíhán také kvůli distribuci této drogy, kterou měl prodávat mimo jiné i zmíněné 22leté ženě z Chomutova. Tu vyšetřovatel obvinil z distribuce pervitinu a marihuany. I ona měla u sebe doma pervitin, který byl při akci zajištěn. U obou těchto obviněných podal komisař po zahájení trestního stíhání pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podnět k jejich vzetí do vazby. Soudce mu vyhověl a muže i ženu poslal do vazební věznice. Ze stejného zločinu spáchaného ve formě pomoci vyšetřovatel obvinil i 61letého muže z Ústí nad Labem, který měl za účelem výroby pervitinu poskytnout prostory.

U soudu hrozí všem obviněným s ohledem na značný rozsah jejich činnosti až desetileté tresty odnětí svobody.

V souvislosti s tímto případem kriminalisté prověřují jednání několika dalších osob, které se na trestné činnosti měly také podílet.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 19. června 2025

