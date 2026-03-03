Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Případ ukradených historických motocyklů objasněn
K úspěšnému vyřešení případu stačil českobudějovickým kriminalistům necelý měsíc.
Českobudějovičtí kriminalisté opět zabodovali, když se jim podařilo během necelého měsíce objasnit případ ukradených historických motocyklů, o kterém jsme informovali veřejnost 16. února v tiskové zprávě. Tehdy neznámý pachatel odcizil celkem šest kompletně zrenovovaných motocyků značky Jawa v hodnotě přibližně jednoho milionu korun.
Kriminalisté na případu intenzivně pracovali a velmi pečlivě odvedenou prací dovedli tuto kauzu až ke sdělení obvinění hned dvěma pachatelům. Oba jsou z Českobudějovicka, oba recidivsté s bohatou trestní minulostí, která se netýká jen majetkové trestné činnosti, ale také trestných činů souvisejících s návykovými látkami. První pachatel (nar. 1984) má kromě výše zmíněného případu aktuálně na svědomí také krádež pánského jízdního kola v jednom bytovém domě v Českých Budějovicích z konce prosince loňského roku.
Na krádeži historických motocyklů se dohodl ještě s dalším mužem (nar. 1989). Dne 4. února se vydali osobním vozidlem značky Opel do obce Olešník, kde společně vešli na pozemek, kde pod pergolou stály stroje zaparkované. Jednalo se o motocykly vyrobené v 50. a 60. letech 20. století, červené barvy, typ "Pérák", "Panelka", "Kývačka", "Pionýr" a "Pařez". Všechny odcizili, naložili do přistaveného automobilu a odvezli na dosud nezjištěné místo. Kriminalisté se proto nadále žádají veřejnost o poskytnutní jakýchkoliv informací, které by vedly k nalezení těchto vzácných strojů.
Kriminalisté v pondělí 2. února oba muže obvinili z trestného činu krádeže. Mladší pachatel je stíhán na svobodě. V případě staršího pachatele kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
3. března 2026