Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Případ ukradených historických motocyklů objasněn

K úspěšnému vyřešení případu stačil českobudějovickým kriminalistům necelý měsíc. 

Českobudějovičtí kriminalisté opět zabodovali, když se jim podařilo během necelého měsíce objasnit případ ukradených historických motocyklů, o kterém jsme informovali veřejnost 16. února v tiskové zprávě. Tehdy neznámý pachatel odcizil celkem šest kompletně zrenovovaných motocyků značky Jawa v hodnotě přibližně jednoho milionu korun.

Kriminalisté na případu intenzivně pracovali a velmi pečlivě odvedenou prací dovedli tuto kauzu až ke sdělení obvinění hned dvěma pachatelům. Oba jsou z Českobudějovicka, oba recidivsté s bohatou trestní minulostí, která se netýká jen majetkové trestné činnosti, ale také trestných činů souvisejících s návykovými látkami. První pachatel (nar. 1984) má kromě výše zmíněného případu aktuálně na svědomí také krádež pánského jízdního kola v jednom bytovém domě v Českých Budějovicích z konce prosince loňského roku. 

Na krádeži historických motocyklů se dohodl ještě s dalším mužem (nar. 1989). Dne 4. února se vydali osobním vozidlem značky Opel do obce Olešník, kde společně vešli na pozemek, kde pod pergolou stály stroje zaparkované. Jednalo se o motocykly vyrobené v 50. a 60. letech 20. století, červené barvy, typ "Pérák", "Panelka", "Kývačka", "Pionýr" a "Pařez".  Všechny odcizili, naložili do přistaveného automobilu a odvezli na dosud nezjištěné místo. Kriminalisté se proto nadále žádají veřejnost o poskytnutní jakýchkoliv informací, které by vedly k nalezení těchto vzácných strojů.

Kriminalisté v pondělí 2. února oba muže obvinili z trestného činu krádeže. Mladší pachatel je stíhán na svobodě. V případě staršího pachatele kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. 

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
3. března 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 