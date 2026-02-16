Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Kriminalisté pátrají po historických motocyklech
Majitel ukradených strojů nabízí odměnu 100 000 korun za jejich nalezení.
Českobudějovičtí kriminalisté se intenzivně zabývají případem krádeže historických motocyklů, ke které došlo dne 4. února 2026 v obci Olešník. Neznámý pachatel ocizil šest kompletně zrenovovaných motocyků tovární značky Jawa. Motocykly jsou bez registračních značek, nezjištěných výrobních čísel. Majiteli pachatel způsobil škodu ve výši cca 1 000 000 korun. Jednalo se o motocykly vyrobené v 50. a 60. letech 20. století, červené barvy, typ "Pérák", "Panelka", "Kývačka", "Pionýr" a "Pařez".
Kriminalisté pátrají po pachateli či pachatelích, kteří mají tento skutek na svědomí. Zároveň se obrací na širokou veřejnost a sdělovací prostředky se žádostí o spolupráci. Majitel nabízí odměnu ve výši 100 000 korun za poskytnutí informací, které povedou k vypátrání těchto vzácných stojů. Pokud tedy máte o ukradených motocyklech, jejichž fotografie zveřejňujeme, jakékoliv informace, volejte na telefonní číslo 601 309 900 nebo přímo na linku 158. Za spolupráci děkujeme.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
16. února 2026