Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Přilba může zachránit život!
Preventivní akce na cyklostezkách pokračuje…
Letní prázdniny jsou obdobím, kdy na cyklostezkách výrazně přibývá cyklistů. Právě proto se na litoměřických cyklostezkách po celé prázdniny koná preventivní akce „Bez přilby už nevyjedu“, jejímž hlavním cílem je připomenout veřejnosti, zejména dětem a mladým cyklistům, jak důležité je chránit si při jízdě hlavu cyklistickou přilbou.
Policisté při kontrolách sledují, zda cyklisté dodržují pravidla silničního provozu, mají správně vybavená jízdní kola a používají reflexní prvky, které výrazně zvyšují jejich bezpečnost především za snížené viditelnosti.
Velká pozornost je věnována také prevenci jízdy pod vlivem alkoholu. Akce je proto propojena s projektem „Řídím, piju nealko pivo“, díky kterému si mohli zodpovědní cyklisté odnést jako malou odměnu nealkoholické pivo.
Během tohoto týdne prošlo kontrolami několik desítek cyklistů. Potěšující je, že většina z nich dodržovala všechna pravidla. Za svůj zodpovědný přístup byli vzorní cyklisté odměněni reflexními prvky a drobnými cyklistickými potřebami.
Preventivní akce se opakovaně koná také v rámci kampaně „Národní dny bez úrazu“ a za podpory města Litoměřice. Jejím cílem je přispět k tomu, aby se všichni cyklisté vraceli ze svých výletů bezpečně domů.
Myslete na svou bezpečnost
Při jízdě na kole nepodceňujte ochranu svého zdraví. Cyklistická přilba sice není pro dospělé povinná, ale při pádu může výrazně snížit riziko vážného poranění hlavy. Důležité je také pravidelně kontrolovat technický stav jízdního kola, zejména funkčnost brzd, osvětlení a správné nahuštění pneumatik.
Nezapomínejte na reflexní prvky a za snížené viditelnosti používejte předepsané osvětlení. Díky lepší viditelnosti vás ostatní účastníci silničního provozu zaregistrují včas.
Před jízdou ani během ní nepožívejte alkohol ani jiné návykové látky. I malé množství alkoholu může zpomalit reakce, zhoršit odhad situace a zvýšit riziko dopravní nehody.
Buďte ohleduplní vůči ostatním účastníkům provozu, respektujte pravidla silničního provozu a přizpůsobte rychlost jízdy svým schopnostem i aktuálním podmínkám. Pamatujte, že bezpečná jízda začíná zodpovědným přístupem každého cyklisty.
A co vše zahrnuje výbava kola?
Povinná výbava jízdního kola je stanovena vyhláškou č. 153/2023 Sb. (která nahradila dřívější vyhlášku č. 341/2014 Sb.). Kolo musí být vybaveno tak, aby bylo způsobilé k bezpečnému provozu.
Povinná výbava jízdního kola
- Dvě na sobě nezávislé účinné brzdy (neplatí pro dětská kola určená pro děti předškolního věku).
- Přední odrazka bílé barvy.
- Zadní odrazka červené barvy.
- Boční oranžové odrazky na obou kolech. Ty lze nahradit reflexními prvky na pláštích pneumatik nebo jinými reflexními prvky umístěnými po obvodu kol.
- Oranžové odrazky na pedálech, které lze nahradit reflexní obuví nebo reflexními pásky na kotnících.
- Zaslepené nebo bezpečně zakončené konce řídítek.
- Matice nábojů kol, klik a pedálů musí být bezpečně zakryty nebo upraveny tak, aby neohrožovaly bezpečnost.
Za snížené viditelnosti je navíc povinné
- Přední světlomet svítící bílým světlem.
- Zadní svítilna svítící červeným světlem (může být i blikající).
- Pokud je jízdní kolo vybaveno zdrojem elektrického proudu, musí být osvětlení funkční po celou dobu jízdy. V případě poruchy lze výjimečně použít náhradní osvětlení.
Přilba
- Povinná je pro cyklisty do 18 let.
- Dospělým ji zákon nenařizuje, její používání je však jednoznačně doporučeno, protože výrazně snižuje riziko vážného poranění hlavy.
Doporučená výbava
Přestože není povinná, policie doporučuje vozit s sebou:
- zvonek,
- lékárničku,
- náhradní duši nebo sadu na opravu defektu,
- hustilku,
- láhev s vodou,
- reflexní vestu (zejména mimo obec nebo při zhoršené viditelnosti).
Více informací naleznete také na těchto stránkách BESIP - Povinná výbava jízdního kola
Podle statistických údajů došlo v okrese Litoměřice v období od ledna do konce června 2026 k 22 dopravním nehodám s účastí jízdních kol, z toho 14 nehod zavinili cyklisté. Dále bylo evidováno 6 dopravních nehod s účastí elektrokol, z nichž 2 byly zaviněny jejich řidiči, a 4 dopravní nehody s účastí elektrokoloběžek, přičemž ve všech případech nehodu zavinil jezdec na elektrokoloběžce.
Při těchto nehodách utrpělo zranění 26 osob, kdy jeden cyklista bohužel svým zraněním podlehl.
Za celý rok 2025 bylo v okrese Litoměřice evidováno 43 dopravních nehod s účastí jízdních kol, z toho 23 nehod zavinili cyklisté. Při těchto nehodách utrpělo zranění 19 osob.
23. 7. 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje