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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Tragická dopravní nehoda

U obce Lukov došlo k tragické dopravní nehodě. 

V pondělí 8. června 2026 krátce po 15 hodině došlo na silnici III. třídy mezi obcemi Milešov a Lukov k tragické dopravní nehodě.
Řidička jízdního kola se z dosud nezjištěných příčin čelně střetla s protijedoucím osobním vozidlem.
Při střetu utrpěla vážná zranění, kterým bohužel i přes poskytnutou pomoc na místě podlehla.

Bližší okolnosti nehody a její příčina jsou předmětem dalšího vyšetřování. 

9. června 2026
prap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

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