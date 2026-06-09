Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Tragická dopravní nehoda
U obce Lukov došlo k tragické dopravní nehodě.
V pondělí 8. června 2026 krátce po 15 hodině došlo na silnici III. třídy mezi obcemi Milešov a Lukov k tragické dopravní nehodě.
Řidička jízdního kola se z dosud nezjištěných příčin čelně střetla s protijedoucím osobním vozidlem.
Při střetu utrpěla vážná zranění, kterým bohužel i přes poskytnutou pomoc na místě podlehla.
Bližší okolnosti nehody a její příčina jsou předmětem dalšího vyšetřování.
9. června 2026
prap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje