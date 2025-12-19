Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
„Pozor na zloděje“
Aby Vánoce byly klidné a pohodové...
V předvánočním období Policie ČR realizuje preventivní akci s názvem „Pozor na zloděje“. Akce probíhá ve spolupráci s Městským úřadem Litoměřice a městskou policií opakovaně a to především před svátečními dny.
Cílem preventivní akce je upozornit občany na to, jak se chovat při nákupech, aby si nepřivodili zbytečné potíže, neboť předvánoční shon a plná nákupní centra jsou bohužel také velkou výzvou pro kapsáře. Mezi nejčastější případy patří krádež kabelky odložené v nákupním vozíku nebo krádež věcí ze zaparkovaných vozidel. Pachatelé mohou být přilákáni i zdánlivě bezcennými věcmi, které jsou viditelně umístěné ve voze.
V uplynulých dnech se policisté zabývali případem dvou kapsářek, kdy jejich cílem bylo získat cizí finanční prostředky především od občanů staršího věku. Tyto ženy se naštěstí podařilo záhy zadržet.
Při letošních předvánočních akcích jsme oslovili desítky nakupujících, kteří obdrželi nejrůznější preventivní a informační materiály, reflexní prvky a také žeton do nákupního vozíku, opatřený logy partnerů akce, Města Litoměřice a Policie ČR. Projekt touto akcí nekončí a bude na Litoměřicku probíhat opakovaně i v následujícím roce.
Protože Vánoce jsou obdobím radosti a sváteční atmosféry, ale i časem, kdy se zvyšuje riziko různých bezpečnostních incidentů, předkládáme několik doporučení.
Bezpečně na parkovišti
Při ukládání nákupu do auta si dejte pozor na to, co necháváte nezabezpečené ve vozidle. Odložená kabelka nebo mobilní telefon mohou být lákavou příležitostí pro zloděje. Nezapomínejte, že auto není trezor! Pokud máte v autě dárky nebo cenné předměty, schovejte je mimo dohled. Důležité je, aby to nevypadalo, že v autě máte cenné věci, které by mohly přitáhnout pozornost nenechavců.
Pozor v místech s větší koncentrací lidí
Kapsáři jsou stále aktivní, a to nejen v nákupních centrech, ale i na tržnicích a veřejných prostranstvích. Buďte obezřetní a mějte své věci vždy pod kontrolou. Kabelky a batohy důkladně uzavírejte a držte je co nejblíže tělu. Cenné předměty jako mobilní telefony a peněženky ukládejte do vnitřních kapes nebo je mějte pod stálým dohledem.
Nakupování v obchodech
V období Vánoc, kdy jsou obchody plné lidí, se často stává, že si lidé neuvědomují nebezpečí, které představuje odkládání osobních věcí do nákupních košíků. Nezapomínejte! Nikdy nenechávejte své tašky a věci bez dozoru. Mějte je vždy pod kontrolou a buďte obezřetní.
Vánoční tržnice
Jsou pro kapsáře také velkou výzvou. Velké množství nakupujících je větší šancí pro jejich nekalou činnost. Proto na trzích věnujte zvýšenou pozornost svému okolí a mějte vždy své cennosti pod kontrolou. Kabelku noste u těla před sebou, abyste ji měli co nejvíce pod kontrolou. Nevhodná jsou zavazadla umístěná na zádech např. batohy, ledvinky apod. U mužů je pak velkým rizikem peněženka nesená v zadní kapse kalhot!
Více informací k problematice kapesních krádeží naleznete také na našich stránkách.
Je především na každém z nás, abychom se nestali obětí zlodějů nebo podvodníků, a proto je důležité nepodceňovat prevenci.
Přejeme všem klidné a ničím nerušené vánoční svátky.
19. prosince 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje