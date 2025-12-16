Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Předvánoční kapsářky dopadeny
Policisté, média i veřejnost mohou být na svou práci hrdí.
V předvánočním shonu, kdy jsou ulice plné spěchajících lidí a obchody praskají ve švech, se dvě ženy cizinky, pohybovaly po Ústeckém kraji i dalších částech České republiky s jediným cílem, dopustit se kapesních krádeží. Jejich terčem byli převážně senioři, kteří jsou v tomto období obzvlášť zranitelní. Série těchto případů vyvolala mimořádnou pozornost nejen policie, ale i veřejnosti.
Policie z Ústeckého kraje a i mimo něj, po podezřelých ženách intenzivně pátrala. V rámci vyšetřování byly zveřejněny jejich fotografie a média následně sehrála zásadní roli v jejich šíření. Díky tomu se do akce aktivně zapojila i široká veřejnost, která poskytovala podněty vedoucí k jejich rychlejšímu vypátrání. Tento příklad ukázal, jak významná je spolupráce mezi policejními útvary, novináři i obyčejnými lidmi, kteří neváhají pomoci při řešení trestné činnosti.
Díky všem těmto faktorům se nakonec podařilo obě podezřelé ženy zadržet v Praze. Zásah nebyl jednoduchý a vyžadoval koordinovanou práci policistů z několika regionů. Na profesionální práci policie z obvodního oddělení Lovosice a nejen její, je v tomto případě třeba skutečně upozornit, protože dokázali všichni rychle reagovat, efektivně komunikovat a důsledně sledovat všechny stopy. Právě na obvodním oddělení v Lovosicích, bylo jako první odhaleno řádění těchto dvou žen.
Kvůli těmto svým skutkům byly ženy příslušným soudem z České republiky nakonec vyhoštěny.
Celý případ je příkladem toho, že když jde o dobrou věc, společné úsilí má velkou sílu. Policie, média i veřejnost mohou být na výsledek právem hrdí. Díky této spolupráci se podařilo ochránit ty nejzranitelnější a přispět k bezpečnějšímu prostředí v době, která má být především o klidu a vzájemné důvěře.
16. 12. 2025
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje