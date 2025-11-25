Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pozor na podvodníky
Podvodníci zneužívají jmen a kontaktů na písecké policisty i kriminalisty.
Upozorňujeme na další vlnu podvodných telefonátů, aktuálně přijímáme desítky oznámení od občanů, které zkouší zmanipulovat podvodníci. Tito lidé byli osloveni podvodníky vydávajícími se za písecké policisty i kriminalisty. Volající používají smyšlená i skutečná jména policistů a snaží se vzbudit dojem oficiálního vyšetřování.
Na tyto telefonáty nereagujte, nesdělujte podvodníkům žádné informace, policie takto nepracuje, jde jen o snahu podvodníků, připravit vás o peníze!
Odkaz na článek, kdy stejným způsobem podvodníci zneužívali jmen strakonických kolegů.
Policie varuje před podvodníky - Policie České republiky
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
25. listopadu 2025