Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policie varuje před podvodníky
Kriminalisté ze Strakonic nikoho neobvolávají.
Strakoničtí policisté v posledních dvou dnech přijali desítky telefonátů od občanů z celé České republiky, kteří si chtěli ověřit podezřelé informace. Tito lidé byli osloveni podvodníky vydávajícími se za kriminalisty územního odboru Strakonice. Volající používají smyšlená i skutečná jména policistů a snaží se vzbudit dojem oficiálního vyšetřování.
Podvodníci volajícím tvrdí, že si na jejich jméno někdo v bance bere úvěr a disponují jejich plnou mocí. Vytvářejí tak pocit bezprostředního ohrožení a snaží se přimět volané ke „spolupráci“. Podvodníci nezůstávají pouze u telefonátu. Jsou připraveni pokračovat v komunikaci přes sociální sítě nebo jiné online platformy, kde pošlou kopii falešného služebního průkazu policisty, dokument s fotografií a popisem údajného podezřelého podvodníka, po kterém má poicie pátrat, či další policejní písemnosti např. k předvolání na policii a podobně. Tyto materiály mají působit důvěryhodně a oběť přesvědčit, že komunikace je skutečně s policií. Ve skutečnosti jde o padělky vytvořené pouze za účelem vylákání peněz.
Lidé si ověřují – a to je správně
Pozitivní je, že většina volaných se nenechá vystrašit a raději si informace ověřuje přímo u policie. Během krátké doby proto na strakonickém pracovišti zazvonily desítky telefonů. V těchto případech se lidé zachovali správně a podvodníkům nenaletěli. I přesto policie upozorňuje, že podobná jednání se mohou opakovat i v dalších dnech.
Jaké znaky mají tyto podvody?
Podvodníci často:
- představují se jako policisté či zaměstnanci banky,
- tvrdí, že je ohrožen váš účet nebo osobní údaje,
- vyvolávají pocit strachu nebo naléhavosti,
- požadují spolupráci, přístupové kódy, hesla či převody finančních prostředků,
- snaží se zakázat volaným, aby hovor přerušili nebo s kýmkoli situaci konzultovali.
Policie přitom nikdy po telefonu nežádá PIN, hesla, přístupové údaje ani převody peněz.
Jak postupovat?
- Pokud vám někdo takto volá, hovor ukončete.
- Neposkytujte žádné osobní ani bankovní údaje.
- Ověřte si informace na známé služební lince či osobně na policii.
- Informujte rodiče, prarodiče a další blízké.
Policie apeluje na veřejnost: buďte obezřetní a nepodléhejte nátlaku podvodníků. Pamatujte – každý poctivý policista vám umožní věc ověřit a nikdy na vás nebude telefonicky vyvíjet nátlak, abyste okamžitě převáděli peníze nebo sdíleli bankovní údaje.
Pokud se s podobným jednáním setkáte, neváhejte kontaktovat Policii České republiky.
por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz
21. listopadu 2025