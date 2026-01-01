Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
"Pozor na falešné investice!"
Muž očekával zisk. Podvodníci ho však připravili o více než 1,5 milionu korun.
Stále se množí případy, kdy podvodníci lákají na velmi výhodné zhodnocení vkladů při investování.
Táborští kriminalisté řeší další z případů, kdy podvedený muž středního věku z Táborska uvěřil na jedné ze sociálních sítí uveřejněné reklamě, slibující zhodnocení úspor formou investování. Vyplnil kontaktní dotazník a zanedlouho ho kontaktoval údajný finanční poradce. Úvodní komunikace probíhala prostřednictvím sociální sítě WhatsApp a dále i e-mailem. Podvodník poškozeného přiměl k zaslání 15 plateb v hodnotě větší než 1,5 milionu korun na zahraniční účty. Finanční prostředky měly sloužit k investici přes aplikaci Binance. Vytouženého zisku se však poškozený nedočkal.
Policisté upozorňují, že vyšetřování těchto podvodů je velmi náročné, komplikované a zdlouhavé.
Dle našich zkušeností ztrácejí lidé v kyberprostoru obezřetnost a bezmyšlenkovitě s sebou nechají manipulovat. Bohužel konec bývá většinou stejný, jsou podvodníkem obráni o vysoké finanční částky, které skončí na neznámých účtech v zahraničí.
Nutno podotknout, že obětí internetového podvodu se může stát každý. Mějte na paměti, že internet není bezpečné místo, kde můžete vypustit svoji obezřetnost a bezmyšlenkovitě dělat co vás napadne, v tomto případě co vám kdo řekne. Naopak je zde nutné mít všechny smysly napnuté a vše si důkladně ověřovat a přemýšlet nad každým kliknutím.
Apelujeme na uživatele internetového bankovnictví, aby byli maximálně obezřetní a nehnali se za vidinou snadného získání peněz bezhlavě!
Považujeme za důležité připomenout několik preventivních rad.
V případě, že se rozhodnete investovat, zjistěte si, nejen na internetu, o možnosti investovat veškeré možné informace a reference.
Nikomu cizímu po telefonu:
- nesdělujte své osobní údaje
- nezasílejte ofocené osobní doklady
- nesdělujte mu tištěné informace z platební karty
- nesdělujte kód, kterým by vzdáleně přistupoval k vašemu počítači
- pokud je k vašemu počítači někdo z nějakého důvodu vzdáleně připojen, tak neprovádějte přihlášení do svého internetového bankovnictví
- nesdělujte bankovní autorizační SMS kódy,
- cizí osobě neautorizujte platbu
- v počítači mějte nainstalovaný antivirový program
- v internetovém bankovnictví mějte nastaveny co nejnižší limity a zvyšujte je jen na aktuální potřebu zaplacení konkrétní platby
Pokud se vám již něco podobného stalo nebo v budoucnu stane, věc bezprostředně oznamte na Policii ČR prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně a informujete svůj bankovní ústav. Zálohujte si veškerou komunikaci a následně jí předložte policistům.
Dnešní den 10. 2. 2026 je věnován bezpečnějšímu internetu. Přečtětě si prosím článek v odkazu níže.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 10. února 2026