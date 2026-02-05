Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Den bezpečnějšího internetu 2026
Úterý 10. února 2026 patří Dni bezpečnějšího internetu, který každoročně připomíná, jak důležité je chránit nejen naše osobní údaje, ale i naši psychickou pohodu v digitálním prostředí. Letošní ročník je zaměřen především na duševní zdraví dětí v kyberprostoru, kde mohou zažívat jak pozitivní, tak velmi náročné situace.
Digitální prostředí je dnes běžnou součástí života dětí a dospívajících. Je místem pro vzdělávání, zábavu i komunikaci, ale zároveň přináší řadu rizik – tlak sociálních sítí, nutkavé porovnávání se s ostatními, manipulaci, online agresi či kyberšikanu. To vše může být pro psychické zdraví dítěte velmi zatěžující, zejména pokud nemá dostatek podpory nebo se stydí o problémech mluvit.
Pro rodiče je proto důležitá otevřená a laskavá komunikace, díky které dítě ví, že v případě potíží může požádat o pomoc. Rodič by měl být průvodcem v online světě, zajímat se o platformy, které dítě používá, a společně s ním nastavovat pravidla pro bezpečné a zdravé používání technologií. Současně je vhodné podporovat rovnováhu mezi časem stráveným online a aktivitami v reálném světě, které mají zásadní vliv na sebevědomí a celkovou duševní pohodu dítěte.
Neméně důležitá je prevence v oblasti sdílení osobních informací. Jak jsme upozorňovali již v minulém roce u tématu digitálních stop, jakékoli informace zveřejněné na internetu mohou být dále šířeny a zneužity. Děti je třeba vést k tomu, aby přemýšlely, co sdílejí, komu to sdílejí a zda je obsah vhodný i do budoucna. Upozornění na možné následky je jedním z nejúčinnějších preventivních kroků, který může zabránit vážným nepříjemnostem či psychické zátěži.
Významnou hrozbou pro psychiku dětí zůstává kyberšikana, která může mít stejně závažné dopady jako šikana v reálném světě. Projevuje se úzkostí, uzavíráním se, zhoršením spánku, poklesem sebevědomí nebo strachem z používání zařízení. Děti by měly vědět, že za online útoky nenesou vinu, že si zaslouží pomoc a že existují odborné instituce, které mohou nabídnout podporu. Rodiče by měli brát problém vážně a neváhat situaci konzultovat s odborníky nebo ji nahlásit.
Den bezpečnějšího internetu 2026 nám připomíná, že bezpečí dětí v online světě nezajišťují pouze technická opatření. Je to kombinace otevřené komunikace, správných digitálních návyků, prevence, psychické odolnosti a podpory ze strany rodiny, školy i společnosti. Každý krok, který podnikneme směrem k informovanosti a prevenci, má význam – a především pomáhá dětem cítit se v kyberprostoru bezpečně a sebejistě.
Kde hledat pomoc a informace v případě online potíží
Rodiče, děti i pedagogové se mohou obracet na následující linky a organizace:
Policie ČR
- Tísňová linka:158
- Jednotné evropské číslo tísňového volání:112
- V případě kyberšikany, vydírání, podvodů či jiného trestného jednání je možné obrátit se také přímo na nejbližší služebnu Policie ČR.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
- Poskytuje informace k bezpečnému chování na internetu a vzdělávací materiály pro školy i rodiče.
- Web: www.nukib.cz
Linka bezpečí – 116 111
- Bezplatná a anonymní pomoc pro děti a mladé lidi v náročných situacích včetně online problémů.
- Dostupná 24 hodin denně.
- Webchat a email: www.linkabezpeci.cz
Rodičovská linka – 606 021 021
- Poradenství pro rodiče, kteří potřebují pomoc v souvislosti s chováním dítěte, kyberšikanou, závislostí na technologiích či jinými výchovnými problémy.
- Web: www.rodicovskalinka.cz
E-Bezpečí
- Pomoc při řešení kyberšikany, sextingu, vydírání a dalších online rizik.
- Poradenství a vzdělávání.
- Web: www.e-bezpeci.cz
Bezpečně online
- Poradenské materiály k bezpečnému používání internetu a technologií včetně materiálů pro rodiče.
- Web: www.bezpecne-online.ncbi.cz
Linka první psychické pomoci – 116 123
- Psychická podpora pro děti i dospělé, kteří zažívají stres, úzkosti, strach či jinou psychickou zátěž způsobenou mimo jiné i online prostředím.
nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
5. února 2026