Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Postup pro podání oznámení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

ŽÁDOST:

Žadatel v tomto podání popisuje svou osobní zkušenost při podání podnětu k prověření možné páchané trestné činnosti. V návaznosti na svou zkušenost s přijetím oznámení, kdy bylo vyžadováno po převzetí písemného podání ještě ústní podání vysvětlení, a při žádosti o kopii úředního záznamu o podání bylo žadateli sděleno, aby si pořídil fotografii úředního záznamu do vlastního mobilního telefonu, pak žadatel požaduje následující informace:

„… - Na základě jakých ustanovení (zákona, či prováděcích předpisů) nemohou obvodní policejní oddělení přijímat písemné podněty, aniž by to bylo spojeno se současným podáním vysvětlení (resp. usednutím oznamovatele/“podatele“ do vstupních prostorů policejní služebny za účelem vyčkání, až se mu policisté budou moci věnovat)? Co brání aplikaci praxe obvyklé v jiných institucích/úřadech, tedy předání písemnosti na podatelně a převzetí si /připravené/ kopie potvrzené podpisem, popř. úředním razítkem?

- Z jakých důvodů jsou součástí „podání vysvětlení“ též odpovědi (resp. jejich vyžadování) na dotazy s předmětnou, oznamovanou věcí nesouvisející a zcela nepodstatné (jako např. údaje o zaměstnavateli oznamovatele, nebo identifikační číslo – IČO spolku, jehož je oznamovatel členem, resp. předsedou)?

- Co je důvodem /údajné/ problematičnosti či „nemožnosti“ snadného pořízení a vydání (či vytištění ve 2 exemplářích) kopie „úředního záznamu o podání vysvětlení“ u Policie ČR?.“

ODPOVĚĎ:

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k požadovaným informacím sdělila následující:

K odstavci 1)

Pravidla pro příjem písemného podání jsou uvedeny na internetovém odkazu: https://policie.gov.cz/clanek/pravidla-pro-prijem-podani.aspx, přičemž podatelna Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje sloužící pro příjem datových zpráv na technickém nosiči dat a osobní předávání zásilek je na adrese Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem, úřední hodiny jsou od pondělí do pátku v čase 6:30 hodin až 15:00 hodin. Postup podání trestního oznámení je uveden na internetovém odkazu: https://policie.gov.cz/clanek/oznameni-trestneho-cinu.aspx.

Při přijímání podání na služebnách Policie České republiky (tedy i na služebně obvodního oddělení Ústí nad Labem – město) je standardním postupem, že písemné podání je zaevidováno spolu s podáním vysvětlení osoby, která možné spáchání trestného činu či přestupku oznamuje, neboť tyto služebny nejsou vybaveny samostatnými podatelnami, kde by bylo možné písemná oznámení od občanů přijímat.

K odstavci 2)

Policie České republiky je dle ustanovení § 60 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, oprávněna vyžadovat a zpracovávat informace k osobám včetně osobních informací nezbytných pro plnění svých úkolů. Informace, které byly v průběhu podání vysvětlení dle ustanovení § 61 zákona č. 273/2008, o Policii České republiky, od Vás vyžadovány, jsou vyžadovány v zájmu Vaší dosažitelnosti pro případ potřeby plnění dalších úkonů v souvislosti s Vaším oznámením. Stejně tak jsou tyto údaje vyžadovány pro potřebu řádného objasnění věci, a Vašem spojení s celou věcí. Stejně tak, jak uvádíte ve svém podání, Vaše povědomost o dané lokalitě vyplývá z Vašich aktivit ve spolku xxx., a tedy i informace Vašem působení ve spolku, včetně jednoznačné identifikace spolku pomocí IČO, je pro řádné zjištění všech skutečností o daném skutku, nezbytná.

K odstavci 3)

Dle vyjádření policisty z obvodního oddělení Ústí nad Labem – město, územního odboru Ústí nad Labem bylo důvodem pro nabídnutí pořízení fotografie úředního záznamu o podaném vysvětlení, aby nedošlo k jeho poničení či ztrátě. Běžná praxe je, že na žádost se kopie těchto dokumentů vydávají.

por. Bc. Pavla Mašínová, 24. 6. 2025

