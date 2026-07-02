Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Policisté z České Skalice zasahovali u resuscitace
Pomohli zachránit lidský život.
Policisté z obvodního oddělení Česká Skalice a z obvodního oddělení Náchod (prap. Jan Růžička a prap. Kateřina Kolínová) byli v pondělí 15.6.2026 během výkonu služby odvoláni z dopravně bezpečnostní akce k resuscitaci osoby v Náchodě‑Bělovsi.
Na místo dorazili jako jedni z prvních v rámci systému tzv. first responder – tedy jako složka, která je vysílána k život ohrožujícím stavům s cílem zahájit neodkladnou první pomoc ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
Policisté ihned po příjezdu převzali resuscitaci od oznamovatelů a pokračovali v ní až do příjezdu záchranářů. Následně se do poskytování první pomoci zapojili také strážníci Městské policie Náchod Jiří Prášek a Jakub Hejzlar, kteří společně s policisty pokračovali v resuscitaci až do předání pacienta zdravotnické záchranné službě. Podle prvotních informací mohl být muž zasažen elektrickým proudem.
Následně zasahovali společně se zdravotnickou záchrannou službou, městskou policií a hasiči. Díky rychlému zásahu všech složek integrovaného záchranného systému se podařilo u postižené osoby obnovit základní životní funkce.
Pacient byl po úspěšné resuscitaci následně letecky transportován do Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Zásah znovu potvrdil, jak zásadní roli hraje v podobných případech rychlá reakce a spolupráce jednotlivých složek. Policisté se i při běžném výkonu služby mohou během několika minut ocitnout u situací, kdy rozhodují vteřiny.
por. Jandová
2.7.2026