Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Přes 300 zkontrolovaných vozidel
Při DBA na Náchodsku padly pokuty za téměř čtvrt milionu korun.
Včerejšího dne proběhla na Náchodsku rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce zaměřená převážně na dodržování rychlostních limitů a způsobu jízdy, ale i na základní kontrolu řidičů. Do akce, která probíhala od 7:00 do 21:00 hodin, se zapojily dvě desítky policistů především z pořádkové služby. Během akce policisté zkontrolovali více než 300 vozidel. Intenzivní dohled na silnicích odhalil desítky přestupků a řidičům byly uloženy pokuty v celkové výši téměř čtvrt milionu korun.
Policisté zastavili přes 300 vozidel a u 154 řidičů zjistili porušení dopravních předpisů. Většinu přestupků, konkrétně 147, policisté na místě vyřešili udělením pokuty v příkazním řízení.
Nejčastějším prohřeškem bylo překročení nejvyšší dovolené rychlosti, které na místě policisté se 120 řidiči vyřešili v příkazním řízení udělením pokut. Dalších pět řidičů překročilo rychlost natolik výrazně, že jim policisté na místě spáchání přestupku zadrželi řidičské průkazy, a jejich jednání oznámili příslušnému správnímu orgánu. Rekordmanem byl řidič, kterému radar naměřil 133 km/h v úseku se sedmdesátikilometrovým limitem.
Akce se nezaměřovala pouze na rychlost. Policisté řešili také jízdu nákladních vozidel v levém jízdním pruhu v místech, kde je to zakázáno dopravním značením. Tento přestupek spáchalo 20 řidičů jedoucích směrem na Vysokov. Další pokuty padaly za nepoužití bezpečnostních pásů či nerespektování dopravních značek.
Podobné dopravně bezpečnostní akce budou na Náchodsku i v dalších okresech Královéhradeckého kraje pokračovat i nadále. Jejich cílem je zvýšit bezpečnost na silnicích a předcházet závažným dopravním nehodám.
16. června 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová