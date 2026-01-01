Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté varují i seniory
Terčem kyberkriminality se stávají i senioři
Policisté z oddělení tisku a prevence se snaží varovat před záludnostmi užívání internetu a pohybu na sociálních sítích nejen mládež, ale dospělé i seniory. I senioři totiž využívají moderní technologie a tak se bohužel i oni stávají obětí kyberkriminality. Například v tomto týdnu jihomoravští policisté seznamovali s úskalími a nástrahami seniory v Nížkovicích na Vyškovsku nebo v Hodoníně. I početný klub seniorů sídlící přímo ve Vyškově měl možnost v přechozích měsících vyslechnout besedu na toto téma. V Hodoníně se konala tato beseda i v minulém týdnu.
Kromě nebezpečí při prodávání či nákupu zboží a sdělení přístupových údajů k platebním kartám či mobilnímu bankovnictví číhá na důvěřivce i fenomén šířící se na přes sociální sítě v poslední době. Domnělý potomek osloví rodiče s tím, že má nové telefonní číslo a žádá peníze. Jen na Vyškovsku takto v poslední době lidé nahlásili desítky případů. Třetina nahlášených trestných činů se týká kyberkriminality a jen na okrese Vyškov dosahuje škoda milionových částek. V loňském roce přesáhla evidovaná škoda v rámci kyberkriminality dvě miliardy korun!
Stálicí je i legenda tzv. falešného bankéře či policisty nebo kombinace obojího a převod peněz na „bezpečnější“ účet.
Dalším nebezpečím jsou investice, kdy lidé naletí podvodníkovi a instalují si do počítače či mobilu vzdálený přístup pro tzv. „finančního poradce“. Často lidé ani netuší, že jim tento „přítel na telefonu“ podsouvá něco tak nebezpečného…
Nebo jim zavolá podvodník, že investice do kryptoměn jim vynesly velkou částku, např. ZDE.
Proto je velmi důležité nedávat takovýmto podvodníkům šanci a co nejvíce o těchto praktikách informovat veřejnost, ať už formou medií či formou besed. Obětí podvodníků se totiž nestávají jen „nepozorní“ lidé, ale podvodníci umí často velmi dobře psychologicky působit a pracovat s emocemi své potencionální oběti. Proto je velmi důležité být obezřetný, ověřovat si informace a nenechat se zahnat např. do časové tísně.
por. Mgr. Alice Musilová, 6. 3. 2026