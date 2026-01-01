Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podvodník sjednal jedenáct půjček

Žena z Vyškovska ztratila za tři dny skoro čtvrt miliónu korun. 

Ze sedmnácti telefonních čísel, převážně slovenských operátorů, si tři dny telefonoval podvodník s dvaapadesátiletou ženou z Vyškovska. Hned v prvním hovoru jí sdělil zajímavou zprávu. Před dvěma lety prý investovala do kryptoměn a v současné době má na kontě čtvrtmiliónový výdělek. Zároveň doporučil získané prostředky převést na její účet. Nabídl pomoc a přitom jí namluvil, že pro zaslání peněz je nutné transakce potvrdit ověřovacím klíčem. Tímto způsobem sjednal k jejímu kontu jedenáct půjček. Ženu pak přiměl k tomu, aby získané peníze v hotovosti na bankovní přepážce vybrala a následně předala v Brně na dvou smluvených místech kurýrovi. Takto ztratila skoro čtvrt miliónu korun.

por. Bohumil Malášek, 26. února 2026

Související dokumenty

  • podvodník.mp3
    Velikost souboru: 645,9 KB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 