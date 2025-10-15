Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Pokračujeme v intenzivních kontrolách na Náchodsku
Tentokrát s podporou bezpilotních prostředků
V pondělí 13. října 2025 jsme navázali na dopravně bezpečnostní akci ze dne 25. září a opět se zaměřili na dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu. Akce probíhala přibližně deset hodin a tentokrát jsme ji realizovali s podporou letecké služby Policie ČR, konkrétně oddělení bezpilotních leteckých prostředků. Díky této spolupráci jsme mohli efektivně monitorovat provoz z výšky a zasahovat tam, kde docházelo k nejzávažnějším porušením.
Během akce jsme zaznamenali celkem 166 přestupků. Mezi nejzávažnější patřilo 6 případů zadržení řidičského průkazu za výrazné překročení dovolené rychlosti. Celkem jsme evidovali 123 překročení rychlostních limitů. Jednomu zahraničnímu řidiči byla za závažné porušení pravidel uložena kauce ve výši 10 tisíc korun. V jednom případě řidič odmítl test na návykové látky.
Zaměřili jsme se také na dodržování zákazu jízdy nákladních vozidel v levém jízdním pruhu, kde jsme zaznamenali 25 porušení.
Významným výsledkem akce je také dopadení muže přímo při pokusu o vloupání do vozidla. Hlídka zadržela 42letého muže, který se snažil pomocí šroubováku poškodit lištu u okna spolujezdce zaparkovaného vozu Audi A6. Na dotaz, co na místě dělá, tvrdil, že se „šel jen vyčůrat“ a „uklízí si batoh“. Policisté u něj našli šroubovák, poblíž ležela poškozená lišta a na dveřích byly patrné stopy po násilném zásahu. Případ nyní prověřujeme jako poškození cizí věci, za které hrozí až jeden rok odnětí svobody.
V předchozí zprávě z 25. září jsme uvedli, že ideálním výsledkem není překonat stovku odhalených přestupků. Bohužel, tentokrát jsme tuto hranici výrazně překročili. Každý přestupek může mít vážné následky. Dodržujte pravidla – chráníte tím sebe i ostatní.
Děkujeme všem složkám, které se na akci podílely, i občanům, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí.
por. Karolína Macháčková
15.10.2025