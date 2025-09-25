Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Policisté rázně zakročili proti neukázněným řidičům
Na náchodských silnicích střídala hlídka hlídku – a za každým přestupkem následovala pokuta.
Ve středu 24. září 2025 proběhla na Náchodsku rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce zaměřená na snížení dopravní nehodovosti. Dohlíželi jsme na dodržování pravidel silničního provozu a zároveň jsme upozorňovali řidiče, že silnice nejsou závodní dráhou.
Od ranních hodin až do večera bylo v terénu vidět hlídku za hlídkou. Desítky příslušníků dopravní i pořádkové služby kontrolovaly dodržování pravidel, technický stav vozidel a pátraly po hledaných osobách či odcizených vozidlech.
Výsledky akce mluví jasně:
Zjištěno bylo 98 přestupků a 1 trestný čin.
Nejčastějším prohřeškem bylo překročení dovolené rychlosti, a to často výrazné. Zadržení řidičského průkazu nebylo ojedinělým případem – několik řidičů jelo tak rychle, že museli odevzdat řidičský průkaz přímo na místě.
Mezi další přestupky patřilo: telefonování za jízdy, řízení bez řidičského oprávnění, nedodržení dopravního značení, nepoužití bezpečnostních pásů, nezastavení na „stopce“ a vjezd do zákazu.
Podzimní počasí přináší nové výzvy – mokré silnice, spadané listí, mlha a brzké stmívání. Řidiči by měli řídit s rozvahou, předvídavostí a respektem k pravidlům.
Dopravně bezpečnostní akce se budou opakovat. Policisté jsou připraveni znovu vyrazit do terénu – ale ideální výsledek není překonat stovku odhalených prohřešků. Naopak! Záleží na každém z nás.
Policie ČR vzkazuje: „Silnice nejsou místo pro improvizaci. Každý manévr má svá pravidla – dodržujte je. Bezpečnost je týmová hra, kde vítězí ohleduplnost.“
por. Karolína Macháčková
25.9.2025