Pokračoval v trestné činnosti
V neděli skončil ve vazbě.
Trutnovští kriminalisté v pátek 9. ledna 2026 zadrželi 36letého muže, na kterého byl vydán příkaz k zadržení. Podezřelý totiž i po svém propuštění ze zadržení o Vánocích pokračoval v majetkové trestné činnosti. Policejní komisař mu proto rozšířil trestní stíhání o další čtyři skutky, kterých se měl dopustit na Trutnovsku od konce roku 2025.
Muž měl z neuzamčeného vozidla Volkswagen odcizit peněženku s doklady a platebními kartami, které následně použil k několika neoprávněným transakcím. Poškozenému způsobil škodu přesahující dva tisíce korun. V průběhu dvou dnů pak z veřejně přístupného pozemku v Žacléři odcizil dvě zaparkovaná vozidla značky Škoda – nejprve šedé v hodnotě 70 tisíc korun a následující den zelené v hodnotě 100 tisíc korun.
Vloupání do kůlnyDalšího skutku se měl dopustit tím, že nejprve se souhlasem majitele užíval vozidlo Hyundai, avšak následně využil jeho nepřítomnosti a s autem odjel pryč. Škoda byla vyčíslena na 70 tisíc korun. V Chotěvicích pak měl násilím vniknout do uzamčené kůlny, odkud odcizil nářadí v hodnotě přesahující 100 tisíc korun. Část odcizených věcí se kriminalistům podařilo zajistit a budou vráceny majiteli.
Zadržený je muž bez trvalého příjmu, dlouhodobý uživatel pervitinu a opakovaně trestaný recidivista, na kterého dosavadní tresty zjevně neměly žádný výchovný vliv.
Policejní komisař proto v sobotu podal státnímu zástupci podnět k jeho vzetí do vazby. Soudce okresního soudu návrh v neděli akceptoval a muž je nyní stíhán vazebně.
V případě prokázání viny mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.
por. Pižlová Šárka, DiS.
12. 1. 2026, 10:30