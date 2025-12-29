Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Objasněných osm skutků
Muže vypátrali policisté u Vlčic.
Trutnovští policisté na Boží hod vánoční krátce po 16. hodině vypátrali na odstavném parkovišti u obce Vlčice 36letého muže, po kterém bylo začátkem prosince vyhlášeno celostátní pátrání. Muž byl na místě zadržen a následně eskortován na služebnu.
Policejní komisař proti němu zahájil trestní stíhání pro přečin krádeže a porušování domovní svobody. Obviněnému klademe za vinu celkem osm skutků, kterých se měl dopustit od října 2025 až do svého zadržení.
Muž se zaměřoval především na neuzamčená vozidla, ze kterých "bral" vše, co mu přišlo pod ruku – například mobilní telefon, brýle či peněženku. V jednom případě dokonce jedno vozidlo odcizil. Jednalo se o automobil značky Škoda zaparkovaný v ulici Prokopa Holého, čímž způsobil škodu téměř 40 tisíc korun.
Kromě toho měl ze společné chodby bytového domu odcizit trekové kolo v hodnotě téměř 10 tisíc korun a z neuzamčené garáže si odnést tlakovou myčku za 6 tisíc korun.
Obviněný se ke své trestné činnosti doznal. Z evidencí vyplývá, že má již 12 záznamů, převážně majetkového charakteru, a z věznice byl propuštěn teprve letos v srpnu.
V současné době je stíhán na svobodě. V případě prokázání viny mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
por. Pižlová Šárka, DiS.
29.12.2025