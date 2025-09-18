Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Ozbrojený pachatel na úřadu práce
Cvičení prověřilo náchodské policisty.
Ve středu 11. září 2025 odstartovalo po desáté hodině na Úřadu práce v Náchodě cvičení, jehož cílem bylo prověřit připravenost policistů na zásah proti ozbrojenému pachateli. Do akce se zapojily hlídky z běžného výkonu služby, které byly v danou chvíli nejblíže a hlídka z pohotovostního a eskortního oddělení.
Střelba, zranění, evakuace – vše jako ve skutečnosti
Cvičení probíhalo za maximálně realistických podmínek. Po oznámení útoku začali operační důstojníci okamžitě vysílat na místo první hlídky. Policisté vbíhali do budovy, kde se ozývala střelba z cvičných zbraní. Zaměstnanci úřadu, kteří byli předem informováni o průběhu cvičení, se ocitli v situacích, které pro ně byly i přes přípravu, psychicky náročné.
Někteří figuranti měli maskovaná zranění, což výrazně umocnilo autentičnost celého zásahu. Policisté nejprve eliminovali „ozbrojeného útočníka“, kterým byl zkušený instruktor přípravy školního a policejního střediska. Po několika minutách od příjezdu byl pachatel zneškodněn.
Následně se policisté věnovali evakuaci „zraněných“ osob směrem k předem určenému stanovišti, kde by se v reálné situaci postarali zdravotníci. Naštěstí šlo jen o simulaci – a tak si mohli ranění figuranti nakonec oddechnout.
Druhá fáze: rukojmí a vyjednávání
V další části cvičení si policisté procvičili postupy pro situaci, kdy si pachatel vezme rukojmí. Tím se stal jeden ze zaměstnanců úřadu, kterého si „útočník“ vybral. Přestože nebyla použita cvičná střelná zbraň, šlo o psychicky vypjatý moment, který si účastníci budou dlouho pamatovat.
Poděkování a význam cvičení
„Do zásahu byly kromě pohotovostního a eskortního oddělení zapojeny hlídky z běžného výkonu služby na Náchodsku, které byly v tu chvíli nejblíže. Díky vedení úřadu práce za to, že jsme si mohli cvičení v těchto podmínkách vyzkoušet,“ zhodnotil pozitivně průběh cvičení plk. Mgr. Radek Bohuslav.
„Průběh obou cvičených situací byl určitě zajímavý a přestože jsme částečně tušili, co nás čeká, byl pro nás nakonec průběh cvičení překvapující. Děkuju za přístup Policie ČR a za to, že nám poskytla tu možnost si vyzkoušet, jaké to je být součástí podobných situací, jak se chovat a čeho se při nich vyvarovat. Zcela jistě má pro nás cvičení i rovinu preventivní,“ upřesňuje Mgr. Petr Hlavizna, ředitel náchodského úřadu práce.
„Podobná cvičení probíhají v rámci Královéhradeckého kraje po celý rok. Kromě jednoho, svým rozsahem většího, jich každoročně proběhne v našem kraji deset dalších. Postupy pro podobné situace naši policisté však nacvičují poměrně často a na různých místech, a to pod vedením našich instruktorů ze školního policejního střediska. Děkuji proto nejen vedení náchodského úřadu práce, ale všem institucím, které nám poskytují prostor a dávají možnost k nácviku těchto a podobných situací,“ dodává plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
mjr. Magdaléna Vlčková
18.9.2025