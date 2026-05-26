Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Ozbrojení útočníci v obchodním centru Aupark
Cvičení prověřilo role složek IZS
V úterý 26. května 2026 se v pozdních večerních hodinách začíná vše oznámením na tísňovou linku o nálezu zraněné osoby na WC. Na místo záhy vyráží i nejbližší policejní hlídka. Při jejím příjezdu se už v prostorách centra ozývá střelba a začínají volat další oznamovatelé. Ti shodně tvrdí, že se v obchodním centru pohybuje několik ozbrojených osob, jenž útočí na lidi. Na místě jsou už zranění. Z oznámení rovněž vyplynulo, že se útočníci rozdělili a nepohybují se centrem pospolu. Operační důstojníci na místo okamžitě posílají dostupné policejní hlídky a od oznamovatelů mezitím zjišťují maximum informací k dění v centru. Z centra, kde panuje napjatá atmosféra, strach a obavy se ozývá střelba a křik lidí. Na tísňové linky volají další oznamovatelé, i z řad nájemců prostor, zaměstnanců, potvrzují předešlá oznámení. Operační důstojníci čelí telefonátům lidí, kteří jsou ve stresu a ptají se, co mají dělat. V tu dobu už k místu přijíždějí kromě policejních hlídek i policisté zásahové jednotky a také policisté z řad Velitele policie.
Všichni policisté vyslaní do zákroku vycházejí z informací od volajících a mají primární úkol, vypátrat co nejdříve útočníky a zamezit tím dalším útokům. Jsou pod obrovským tlakem. Vědí, že jsou na místě ranění a existuje riziko dalších útoků do doby eliminace útočníků. Musejí jednat přesně, rychle a s chladnou hlavou vyhodnocovat informace, které průběžně dostávají. Vzájemná informovanost mezi zasahujícími složkami IZS a Městskou policií Hradec Králové je samozřejmá a stěžejní. Velení se ujímá Velitel policie. Z centra jsou evakuováni zaměstnanci, nájemníci a zákazníci do vytyčeného evakuačního prostoru. Tam se raněných ujímají záchranáři. Někteří z evakuovaných jsou převáženi do Fakultní nemocnice Hradec Králové k dalšímu ošetření. Povoláni byli v mezidobí i policejní krizoví interventi, kteří v evakuačním prostoru pečují o osoby psychicky zasažené touto mimořádnou situací. Tady rovněž evakuovaní lidé získávají další informace od policistů o dalším postupu.
Jeden z útočníků, kterého policisté v centru vypátrají, se pokusil spáchat sebevraždu a postřelil se. Dalšího útočníka vypátrají policisté ukrytého v prostoru pro zaměstnance. Třetí útočník je na útěku z centra spatřen oznamovatelkou, která policistům přiblíží jeho popis. Pátrání po třetím útočníkovi se přesouvá mimo centrum, do města.
V mezidobí už v centru pracují kriminalisté, kteří tu pro potřeby následně vedeného trestního řízení zajišťují řadu důkazního materiálu, kamerových záznamů a dalších stop. Pracují i se svědky celé události tak, aby bylo dosaženo účelu trestního řízení. Kriminalisté se s dalšími policisty paralelně také věnují intenzivnímu pátrání po třetím útočníkovi, který z centra odjel mimo Hradec Králové. Díky využití všech operativně pátracích prostředků bylo vozidlo i s řidičem (jeden z útočníků) vypátráno v Novém Bydžově. Výsledkem počínání útočníků jsou dva mrtví a několik zraněných osob..
„Taktická cvičení složek IZS jsou dnes pravidelnou součástí přípravy na mimořádné události. Bezpečnostní situace se v posledních letech mění a přibývá případů závažných násilných incidentů ve veřejném prostoru, na které musí být všechny složky připraveny. Podobná cvičení umožňují prověřit spolupráci zasahujících, komunikaci i koordinaci přímo v terénu. Právě pravidelný výcvik pomáhá zkrátit reakční dobu a minimalizovat následky krizových situací,“ uvádí MUDr. Libor Seneta, ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.
„Jsem rám, že hradečtí strážníci mohou být součástí tohoto součinnostního cvičení, kde si prověří připravenost i na takovéto mimořádné události. Hradec Králové je vnímán jako bezpečné město, přesto, jak ukazuje nedávná minulost, se nám bohužel události podobného charakteru nevyhýbají. Téma „Aktivní útočník“ je jedním z nejdůležitějších bodů v rámci odborné přípravy strážníků a výraznou obměnou prošlo i vybavení tzv. prvosledových hlídek,“ uvádí Mgr. Martin Žďárský, ředitel Městské policie Hradec Králové.
“Podobná cvičení jsou cennou zkušeností pro všechny zapojené složky IZS, hasičského záchranného sboru nevyjímaje. Při případném útoku aktivního útočníka spočívají činnosti prováděné HZS zejména v návazných úkolech pod policejním vedením. Jednotky požární ochrany se zapojují například do evakuace osob, třídění zraněných osob metodou START a pomáhají s transportem pacientů. To vše pod policejním vedením a s důrazem na bezpečnost zasahujících hasičů. I reálná událost ze začátku letošního roku, kdy policisté zasahovali proti ozbrojenému útočníkovu v obchodním centru v Hradci Králové nám dokazuje, že nácvik této společné typové činnosti je pro složky IZS přínosný a stále aktuální,“ řekl ředitel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje plk. David Pouč.
„Naše fakultní nemocnice dlouhodobě podporuje společná cvičení složek IZS. Máme připravený traumatologický plán pro všechny typy mimořádných událostí, který aktivujeme podle jejich charakteru a závažnosti. Také v rámci tohoto scénáře, tedy aktivního střelce, jsme připraveni zajistit návaznou zdravotnickou péči a ověřit připravenost našich interních postupů,“ dodal MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové, který se cvičení zúčastnil přímo na místě.
„Cvičení v prostředí obchodního centra jsme zvolili záměrně, protože se jedná o místo s vysokou koncentrací lidí. Naším cílem je procvičit se složkami IZS rychlou, koordinovanou a efektivní reakci v reálných podmínkách, kde rozhodují okamžiky a vzájemná informovanost. Jen díky nácviku můžeme minimalizovat dopady takových událostí a zajistit maximální bezpečnost pro veřejnost. I letos jsme do programu cvičení začlenili prvek služby kriminální policie a vyšetřování, který nejen díky scénáři tohoto cvičení, ale i zkušenostem z ostrých zásahů z nedávné doby (Napadení v obchodě - AKTUALIZACE III - Policie České republiky, Konflikt vyústil v útok v královéhradeckém obchodním centru - Policie České republiky), nabývá na své důležitosti více a více. Podobnými cvičeními procházejí policisté v našem kraji průběžně po celý rok na různých místech a bude tomu tak i nadále. Děkujeme obchodnímu centru za možnost uskutečnit zde cvičení tohoto charakteru,“ uvedl plk. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA, LL.M.
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
por. Mgr. Martina Göttzová, MBA
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Bc. Lucie Hanušová, DiS.
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Eva Kněžourová
Městská policie Hradec Králové
27.5.2026, 02:00 h