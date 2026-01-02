Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Konflikt vyústil v útok v královéhradeckém obchodním centru
Útočníka jsme do jedné hodiny od oznámení zadrželi.
V pátek, dne 2. 1. 2026, jsme po 17. hodině obdrželi na tísňové lince několik hovorů od oznamovatelů, kteří shodně uváděli, že se v prostorách centra pohybuje muž s chladnou zbraní a má útočit na další osoby.
Na místo okamžitě vyrazily dostupné policejní hlídky včetně zásahové jednotky a Velitele policie, které začaly během několika minut na místě po útočníkovi pátrat.
Z důvodů pátrání po útočníkovi jsme museli přistoupit k evakuaci návštěvníků a zaměstnanců obchodního centra z bezpečnostního hlediska v součinnosti s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, Městskou policií Hradec Králové, Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje a samozřejmě i s vedením obchodního centra. Evakuováno bylo 1500 až 2000 osob.
Na místě události zůstaly další dvě osoby, žena a muž, které byly zraněné. Do péče si je převzali přivolaní záchranáři a odvezli je k ošetření do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Tam jedna z osob spatřila útočníka, jenž také odpovídal popisu oznamovatelů, který tam byl dosud neznámou osobou transportován rovněž k ošetření. Tam jej už následně zadrželi kriminalisté.
Podle prvotních informací byly motivem útoku osobní vztahy útočníka a napadeného. Další zraněnou obětí byla žena, která byla náhodnou svědkyní incidentu.
Útočník, dvaatřicetiletý cizinec, byl po ošetření převezen k dalším úkonům. Dechová zkouška u něj vyšla pozitivně, a to 1,7 promile. Test na drogy byl negativní.
Místo události si následně převzali kriminalisté, kteří zde zajistili důkazy a provedli celou řadu prvotních a neopakovatelných úkonů. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu vraždy ve stádiu pokusu. Útočníkovi hrozí trest odnětí svobody až na 20 let.
Prostor obchodního centra byl s omezeními opět přístupný před osmou hodinou večerní. Zaměstnancům obchodního centra byla nabídnuta cestou svého vedení intervence a psychologická pomoc.
Další informace k případu poskytneme, jakmile to bude možné. Děkujeme za pochopení.
por. Mgr. Andrea Muzikantová
2.1.2026; 21:50 h