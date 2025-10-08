Policie České republiky  

Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Obviněný z pokusu o vraždu putuje do vazby

Kriminalisté ho viní ze spáchání hned několika trestných činů. 

V souvislosti s píseckým případem, který si včerejšího dne převzali krajští kriminalisté, kde jako obviněný z pokusu o vraždu figuruje čtyřiačtyřicetiletý muž, doplňujeme informace. Kriminalisté navíc muži sdělili obvinění také ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody, poškození cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Obviněný se totiž do obydlí svého příbuzného dostal násilím, dále poškodil vjezdovou bránu u domu a následně řídil osobní vozidlo ač si byl vědom skutečnosti, že má soudem vyslovený zákaz řízení motorových vozidel. Kriminalisté v souvislosti s případem podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován. Vzhledem k citlivosti případu další informace zveřejňovat již nebudeme.

Níže přikládáme odkaz na včerejší článek.

https://policie.gov.cz/clanek/sveho-pribuzneho-napadl-nozem.aspx

8. října 2025

