Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Svého příbuzného napadl nožem

Kriminalisté sdělili agresorovi obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. 

Krajští kriminalisté dnes sdělili obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu čtyřiačtyřicetiletému muži. Ten v neděli večer, v jednom z domů v Písku, po předchozí slovní rozepři, zaútočil nožem na svého příbuzného. Napadenému způsobil zranění, se kterými musel být následně ošetřen a hospitalizován v nemocnici. Případ si krajští kriminalisté převzali od svých píseckých kolegů včerejšího dne, tudíž se jedná o věc aktuální, na které nyní  intenzivně pracují. Z tohoto důvodu další informace k případu poskytneme případně v následujích dnech. 

kpt. Lenka Krausosvá, krpc.pio@pcr.cz
7. října 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 