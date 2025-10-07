Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Svého příbuzného napadl nožem
Kriminalisté sdělili agresorovi obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu.
Krajští kriminalisté dnes sdělili obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu čtyřiačtyřicetiletému muži. Ten v neděli večer, v jednom z domů v Písku, po předchozí slovní rozepři, zaútočil nožem na svého příbuzného. Napadenému způsobil zranění, se kterými musel být následně ošetřen a hospitalizován v nemocnici. Případ si krajští kriminalisté převzali od svých píseckých kolegů včerejšího dne, tudíž se jedná o věc aktuální, na které nyní intenzivně pracují. Z tohoto důvodu další informace k případu poskytneme případně v následujích dnech.
kpt. Lenka Krausosvá, krpc.pio@pcr.cz
7. října 2025