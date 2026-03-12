Nucení k provozování prostituce – obvinění dalších osob
Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech realizovali další úkony trestního řízení v návaznosti na předchozí zásah v případu organizované trestné činnosti související s nucením žen k provozování prostituce.
O předchozím zásahu NCOZ informovala dne 26. ledna 2026.
Na základě dosud zajištěných důkazů a vyhodnocení dalších skutečností získaných v průběhu trestního řízení byly zadrženy další osoby podezřelé z podílu na popsané trestné činnosti. Následně bylo proti čtyřem z těchto osob zahájeno trestní stíhání pro zvlášť závažné zločiny obchodování s lidmi či kuplířství, a to v souvislosti se skutky, které spočívají zejména v organizovaném náboru ruskojazyčně hovořících žen pod nepravdivou legendou o nadstandardně placené práci v masážních salonech, jejich následném ubytování v privátních bytech na území České republiky a jejich nucení k poskytování sexuálních služeb za využití psychického nátlaku, ekonomické závislosti, kontroly pohybu a v některých případech i fyzického násilí. Obviněné osoby měly rovněž kořistit z finančních prostředků získaných z poskytovaných sexuálních služeb.
V rámci realizace byly současně provedeny dvě domovní prohlídky, při nichž policisté zajistili věci důležité pro trestní řízení. Při jedné z prohlídek byly mimo jiné nalezeny a zajištěny omamné a psychotropní látky včetně jejich prekurzorů, dále střelné zbraně a rovněž zbraň hromadně účinná, konkrétně ruční granát. Zajištěné věci budou podrobeny dalšímu odbornému kriminalistickému zkoumání a jejich nález bude vyhodnocen i z hlediska případné další trestněprávní odpovědnosti.
V současné době je v této věci trestně stíháno celkem 10 osob, z toho 9 vazebně. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným osobám tresty odnětí svobody od 5 do 12 let. Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
12. března 2026