Obchodování s lidmi - obvinění 6 osob
Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech obvinili 6 osob v rámci případu, který souvisí s nucením k provozování prostituce.
Organizovaná skupina osob (5 cizinců z postsovětského prostoru a jeden občan České republiky) měla pod nepravdivou legendou o nadstandardně placené práci v masážních salonech najímat na území České republiky ruskojazyčně mluvící dívky. Ty následně měly být pod dohledem členů organizované skupiny nuceny k provozování prostituce v privátních bytech, a to i za použití fyzického násilí. Obviněné osoby měly rovněž kořistit z finančních prostředků z poskytovaných sexuálních služeb. Členové organizované skupiny měli poškozené dívky udržovat v psychické tísni, ekonomické závislosti a pocitu totální bezvýchodnosti.
K popsané činnosti mělo docházet na území České republiky nejméně od roku 2023 do současnosti. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy „obchodování s lidmi“, „kuplířství“ a „znásilnění“, dle podílu jednotlivých osob na trestné činnosti. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným tresty odnětí svobody od 5 do 12 let.
Pět osob bylo vzato soudem do vazby. Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
26. ledna 2026