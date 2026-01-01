Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Moravskoslezské rarity ze zbraňové amnestie, odevzdáno již 150 zbraní
Z činnosti policistů z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.
Od 1. ledna do 30. června 2026 probíhá zbraňová amnestie. Podrobnější informace k tématu, které spadá pod policisty z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jsou zveřejněny zde: https://policie.gov.cz/clanek/zbranova-amnestie-v-moravskoslezskem-kraji-v-plnem-proudu.aspx .
Do tohoto týdne jsme v Moravskoslezském kraji přezvali 150 zbraní, téměř 4 990 kusů střeliva a 16 kusů munice. Připomenu, že v kraji bylo při amnestii v roce 2021 odevzdáno přes 200 zbraní, v roce 2014 téměř 370 zbraní. V roce 2009 bylo v tehdy Severomoravském kraji odevzdáno 511 zbraní.
Převzali jsme i dva vzácné sběratelské „kousky“. Jedním je nejmenší sériově vyráběná samonabíjecí pistole na světě Kolibri ráže 2,7 mm. Vyvinul ji rakouský hodinář v roce 1910 a byl vyroben přibližně tisíc kusů. Rozměr má 7 centimetrů a sloužila jako dámská obranná pistole, byť pro slabou energii střely není při sebeobraně účinná a vhodná. Odevzdaná byla také samonabíjecí pistole vzor 27 s prodlouženou hlavní a originálním tlumičem. Výroba zhruba 4 200 kusů začala koncem druhé světové války, v České republice by mělo být nyní jen pár kusů. Zbraň se kompletovala s tlumičem a byla určena pro diverzní způsob boje. A trochu jiný případ – na linku 158 zavolal muž, že by chtěl při aktuální zbraňové amnestii odevzdat asi metrový náboj. Policisté z obvodního oddělení Frýdlant n. Ostravicí po řádném poučení vyrazili okamžitě na místo a přivolali posléze i policejní pyrotechniky. Ti zhruba metrový dělostřelecký náboj odvezli k bezpečné likvidaci.
Prioritou je stále i v tomto ohledu vaše bezpečí, proto nemanipulujte se žádným předmětem – zbraněmi, střelivem, municí ani výbušninami. Určitě není z bezpečnostního hlediska vhodné je „nabalit do tašky“ a odnést policistům. V prvé řadě nás kontaktujte, neváhejte využít linku 158, policisté vám sdělí další postup. Jakékoliv dotazy vám telefonicky či e-mailem zodpoví také kolegové z jednotlivých pracovišť odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.
Praktická informace: Novela zákona o zbraních a střelivu preferuje elektronickou komunikaci, která šetří občanovi čas a v některých případech i peníze. Je ale potřeba při elektronickém podání žádosti zachovat postup - vyčkat na zpětnou vazbu od správního orgánu, který zašle osobě údaje k platbě. Množí se případy, kdy žadatel pošle se žádostí nesprávně také správní poplatek. Následný proces přiřazení platby či její navrácení pak může způsobit časovou prodlevu.
- Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál: činnost; počty zbraní; zbrojních oprávnění
Informace se vztahují k roku 2025, před novelou zákona, tudíž je „staré“ pojmosloví.
Téměř 30 policistů a 15 občanských zaměstnanců z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál zajišťuje množství činností pro veřejnost v oblasti zbraní a střeliva. Loni zrealizovali 126 zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu v Moravskoslezském kraji, ke kterým se přihlásilo přes 1 500 osob. Více než 360 neprospělo. Koncem roku měli policisté vskutku „napilno“ díky náporu žadatelů, zřejmě v souvislosti s novoroční novelou zákona. Úspěšným, kteří si následně podali žádost o zbrojní průkaz, ho policisté vydali. Ke konci roku 2025 mělo v kraji zbrojní průkaz přes 26 000 osob, v držení měly více než 71 400 zbraní. Nejčetnější byly pro skupinu E (k ochraně života, zdraví nebo majetku), početné byly i pro skupiny B (sportovní účely) a C (lovecké účely), v těsném závěsu byly skupiny A (sběratelské účely) a D (k výkonu zaměstnání nebo povolání). Ve srovnání s rokem 2024 mírně vzrostl počet jak držitelů zbrojních průkazů, tak počet držených zbraní.
Policisté a zaměstnanci odboru mají v gesci množství dalších činností, například v souvislosti s odnětím zbrojního nyní oprávnění (loni 40 odnětí), registrují zbraně, vydávají zbrojní licenci anebo se zabývají vývozem, dovozem a tranzitem zbraní a střeliva. Vydávají povolení k provozování střelnic, k ničení zbraní a střeliva a k veřejnému vystavování zbraní a střeliva. Vedou správní řízení. Spolupracují s dalšími složkami a službami policie a s mimoresortními subjekty a institucemi.
Loni realizovali téměř 40 kontrol u osob nakládajících s bezpečnostním materiálem a stejně tak 40 u provozovatelů střelnic, dále na 100 u držitelů zbrojních licencí. V průběhu roku kontrolují i na výstavách zbraní a střeliva a na místech, kde se prodávají. Při více než 70 akcích na mysliveckých lovech zkontrolovali přes 1 250 myslivců a jejich zbraně. Nezjistili žádné pochybení, vše bylo v pořádku! Medializace jedné kontroly: https://policie.gov.cz/clanek/vse-je-o-bezpecnosti-a-na-te-policistum-i-myslivcum-zalezi.aspx .
Ve skladech, které spadají pod odbor, jsou uloženy různé zbraně. Některé pochází z dědických řízení, jiné jsou nalezeny, další byly užity při spáchání trestného činu či přestupku. Jejich počet je dynamický, ke konci roku 2025 jich bylo 740 kusů. Zbraně ze skladů „putují“ dle charakteru věci po ukončení řízení dědicům, u protiprávního jednání se vše odvíjí od rozhodnutí soudu. V počtu zbraní ve skladech jsou zahrnuty zbraně i ty, které se staly majetkem státu – včetně zbraní užitých při trestné činnosti nebo zajištěných u osob, které pozbyly platnost držení. Tyto zbraně policisté po administrativním zpracování odvážejí do centrálního skladu mimo Moravskoslezský kraj.
Ještě jednou připomeneme, že jakýkoliv nález zbraně nebo střeliva ohlaste nejlépe na linku 158 a s ničím nemanipulujte.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 27. března 2026