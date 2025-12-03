Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Místo sexu tyčí po hlavě
Vyšetřovatelka stíhá 4 mladistvé.
Mostečtí kriminalisté se minulý týden zabývali obdobným případem, ke kterému došlo v nedávné době v centru okresního města. Tentokrát se skutek odehrál v Litvínově. Vyšetřovatelka zahájila trestní stíhání čtyř mladistvých osob, jedné dívky a tří chlapců, ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.
Čtveřice se společně domluvila na tom, jakým způsobem by se dala opatřit finanční hotovost. V jejich hlavách se zrodil plán, který se téměř totožně podobal případu z Mostu. Obviněná mladistvá nakontaktovala na seznamovací internetové službě muže za účelem domluvení schůzky. Ta měla spočívat ve vykonání sexu za peníze. Na nahozenou udičku se chytil jen ze zájemců, se kterým se dívka po půlnoci setkala. S poškozeným, který ještě nevěděl, co ho čeká, se procházela po Litvínově. To už byl ale zbytek party připraven k akci. Poblíž dětského hřiště se k procházejícímu páru chlapci připojili a místo sexu muž zažil chvíle strachu. Stíhaní hoši na poškozeného vyrukovali s tím, že si chce užívat s nezletilou frajerkou. Pod pohrůžkou násilí měli požadovat vydání peněz. Podle policistů jeden s aktérů muže udeřil tyčí do hlavy, druhý do něj kopnul. Napadený z obavy vytáhl tisícovku, kterou člen partičky převzal. Prý to bylo ale málo, proto inkasoval další údery. Zraněný muž vydal další dvě dvoutisícové bankovky a s lupem všichni společně z místa utekli. Poškozený musel být přijat k hospitalizaci v nemocnici. Kriminalisté se okamžitě začali tímto závažným zločinem zabývat. V krátké době všechny členy skupinky ztotožnili a zadrželi. Dva z nich jsou na základě podnětu vyšetřovatelky ve vazební věznici. Vzhledem k jejich mladistvému věku hrozí všem obviněným v případě uznání viny až pětileté tresty.
V mosteckém okrese to nejsou pouze tyto dva případy s touto legendou. Policisté mají jisté indicie, že se jich mohlo odehrát více. Způsob provedení by mohl být téměř totožný. Na internetové seznamce, kde je nabízený sex za úplatu ze strany amatérů, je kontaktován zájemce o tuto službu. Ten je pak vylákán a přepaden. Pokud se kdokoliv stal obětí této trestné činnosti, neváhejte kontaktovat linku 158 nebo navštivte nejbližší policejní služebnu.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
3. prosince 2025