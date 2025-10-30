Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Předstíral postiženého, aby mohl loupit
Mladík pokračuje v páchání závažné trestné činnosti.
Policejní vyšetřovatelka zahájila trestní stíhání 18letého muže z Mostu ze spáchání přečinu vydírání a zločinu loupeže. Mladík vymyslel specifický způsob jak vylákat poškozeného, kterého měl připravit o peníze. Poškozený se na jisté aplikaci seznámil s mladistvou ženou, která ho požádala o zapůjčení finančního obnosu. V polovině října si ve večerních hodinách sjednali schůzku s tím, že žena s sebou přivede nemocného syna sousedky. Ten měl být údajně postižený. Hrbil se, schovával se pod kapucí a tvrdil, že je terčem šikany. Všichni se společně odebrali k bankomatu v centru města, kde poškozený vybral finanční hotovost. V tom přišla na řadu herecká role stíhaného, který úplně tak postižený nebyl.
Vyrukoval na nic nechápajícího vrstevníka, že ta holka je jeho sestra. Jestli s ní chce mít sex, bude mít problém, protože jí není tolik, na kolik vypadá. Stíhaný ho začal vydírat a vyhrožovat mu. Požadoval po poškozeném vydání mobilního telefonu a všech peněz. Mostečan hrozil, že je boxer a nedělá mu problém ho zabít. Hrozil i tím, že v okolí čekají další kamarádi, kteří přiběhnou na písknutí a společně ho zmlátí. Vystrašený mládenec vydal agresorovi 2 tisíce korun. To obviněnému nestačilo a své chování stupňoval. Vyhrožoval dokonce tím, že má u sebe zbraň a chtěl minimálně pětkrát tolik. Pod pohrůžkou tlačil na oběť, aby si klidně peníze napůjčovala. Do zástavy si vzal občanský průkaz a setkat se měli následující den. Ke schůzce došlo. To už ale byli mostečtí policisté připraveni a podezřelého zadrželi.
Podle kriminalistů se obviněný dopustil trestného činu loupeže přesto, že byl již v minulosti jako mladistvý pro tento závažný zločin odsouzen a je v podmínce. Zároveň proti němu v současné době u Okresního soudu v Mostě běží další trestní řízení pro spáchání jiné dřívější loupeže. Vzhledem k opakované trestné činnosti skončil stíhaný na základě podnětu vyšetřovatelky ve vazební věznici. Teď už bude souzen jako dospělý s maximálním trestem odnětí svobody, který může být v případě uznání viny až desetiletý.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
30. října 2025