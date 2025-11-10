Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Málem přišla o milion
Podvodníci se vydávali za trutnovského okresního ředitele.
Před několika dny zazvonil na trutnovském policejním ředitelství telefon, v němž se žena dožadovala hovoru přímo s plk. Ing. Radkem Kolcem, ředitelem trutnovského územního odboru. Z hovoru následně vyplynulo, že si žena ověřuje jeho totožnost, neboť se na ní obrátil telefonicky muž, který předstíral, že je z trutnovské policie. Předmětem hovoru s údajným policistou byly ženiny peníze, které jsou „v ohrožení“ a je třeba okamžitě jednat. Žena si měla podle pokynů údajného trutnovského policisty sjednat úvěr na jeden milion korun, které měla v hotovosti vybrat a odevzdat kurýrovi. Zkrátka další případ, s nímž se od obětí tohoto podvodného jednání dnes a denně naši policisté setkávají.
Žena si však po několikahodinovém telefonátu s pachateli zcela správně potřebovala identitu údajných policistů, s nimiž měla mluvit, ověřit. Disponovala i zfalšovaným služebním průkazem trutnovského policejního ředitele plk. Ing. Radka Kolce, který jí pachatelé Whatsappem zaslali.
Jakmile plk. Radek Kolc se ženou měl možnost hovořit, ozřejmil jí taktiky těchto pachatelů a také jí okamžitě vysvětlil, že je třeba celý proces sjednání úvěru, vybrání peněz v hotovosti a předání kurýrovi okamžitě zastavit, což žena okamžitě udělala. A právě díky tomuto telefonátu žena o milion korun, které měla z úvěru předat kurýrovi, nepřišla.
„Zachránila mě obrazovka (na policejním webu – poznámka redakce), kde jsem si Vás vyhledala a byl pod Vaším jménem telefon (skutečný). A tak jsem zavolala,“ vysvětlila v děkovné zprávě plk. Kolcovi žena.
Pachatelé využívají psychického nátlaku v telefonu, s potencionální obětí několik hodin nepřetržitě mluví a přesvědčují ji o tom, že má peníze v ohrožení, že je potřeba je převést do bezpečí. Záhy se vyděšeným lidem ozve další a další bezpečnostní pracovník a manipulativními technikami postupně oběť nasměrují tam, kam potřebují.
„Dnes a denně se v rámci celého kraje setkávám s podobnými příběhy, které mají bohužel horší konec. Lidé často přicházejí o své peníze, občas si tyto peníze dokonce půjčí. V tomto případě se žena zachovala naprosto správně, když se na plk. Kolce obrátila a vše si s ním vyříkala. Děkuji svému kolegovi, plk. Kolcovi, který ženě rychle okamžitě vysvětlil, o co jde a jak se má bezodkladně zachovat, aby o peníze nepřišla,“ dodává plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
Současně krajský ředitel dnes poděkoval i za další odhalený podvod, který měl obdobný scénář. V pondělí10.11.2025 odpoledne podvodnice přesvědčila jinou poškozenou, aby vybrala své úspory a poslala je do Prahy taxislužbou. Žena skutečně předala batoh s 420 tisíci korunami, ale při druhém pokusu zasáhla mladá taxikářka Patrice Nicole Maxey (24 let) ze společnosti LIMOTAXI. Chování ženy i telefonáty od objednavatele se jí zdály podezřelé, a proto se rozhodla obrátit na trutnovskou policii. Tím poškozené zachránila dalších 300 tisíc korun.
Mladé ženě patří velké poděkování, protože jí nebylo lhostejné počínání starší paní, poslechla svůj instinkt a pomohla tak odvrátit její neštěstí. Poděkování jí osobně vyjádřil i krajský ředitel policie plk. Mgr. Petr Sehnoutka. Sama Patrice Nicole Maxey k tomu uvedla: „Byl to hřejivý pocit někomu pomoci, ale není to jen moje zásluha. Pomohl mi celý tým společnosti LIMOTAXI. Tento zážitek byl pro mě silným podnětem k tomu, abych znovu začala přemýšlet o práci policistky.“
por. Karolína Macháčková
2.12.2025