Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dejte pozor na falešné policisty
Trutnovská taxikářka zachránila ženě 300 tisíc korun.
Od včerejšího dne 11. listopadu 2025 se trutnovští kriminalisté zabývají podvodem, při němž byla starší žena kontaktována falešnou policistkou pod legendou napadení jejího bankovního účtu.
Celá událost začala v pondělí ve 13:30, kdy ženě zazvonil telefon a na druhé straně se ozvala údajná policistka s tvrzením, že si na její jméno chtěl někdo vzít úvěr. Podvodnice zaslala e‑mailem služební průkaz i informace o „podezřelém muži“ a následně ženu přepojila na domnělou pracovnici České národní banky. Ta jí sdělila, že pro záchranu peněz musí vybrat všechny úspory a poslat je do Prahy taxislužbou, zabalené v ručníku a uložené v batohu. Bankovky prý budou použity k odebrání otisků prstů a poté vráceny.
Důvěřivá žena se vydala do banky, kde vybrala 420 tisíc korun z jednoho účtu. Po celou dobu byla podvodnice na telefonu a radila jí, aby bankéřům řekla, že peníze potřebuje na rekonstrukci. Protože banka naštěstí neměla dostatek hotovosti, dalších 300 tisíc korun jí připravila až na následující den.
Doma žena podle instrukcí zabalila peníze do ručníku, vložila je na dno batohu a přikryla mikinami. Večer pak předala batoh objednanému taxikáři a za odvoz do Prahy zaplatila pět tisíc korun. Podvodnice jí následně sdělila, že peníze dorazily, a že se druhý den vyřeší i zbytek.
Ráno podvodnice opravdu zavolala a scénář se opakoval, tentokrát naštěstí se šťastným koncem. Kolem jedenácté hodiny přijela před dům poškozené mladá taxikářka, které se chování ženy i telefonáty od objednavatele zdály podezřelé. Rozhodla se proto obrátit na trutnovskou policii, čímž ženě zachránila 300 tisíc korun.
Mladé ženě patří velké poděkování, protože jí nebylo lhostejné počínání starší paní, poslechla svůj instinkt a pomohla tak odvrátit její neštěstí.
Případ šetří policisté pro podezření ze spáchání podvodu.
Zde jsou preventivní rady, jak se zachovat:
Jak reagovat na podobný hovor
- Zachovejte klid a nejednejte pod tlakem. Podvodníci často vytvářejí pocit naléhavosti („Vaše peníze jsou ohroženy!“).
- Nikdy neposkytujte osobní údaje ani přístupové údaje. Neposkytujte čísla účtů, PIN, hesla, ani kódy z SMS.
- Nepřevádějte peníze na „bezpečný účet“. Žádná banka ani policie takto nepostupuje.
- Ověřte si volajícího. Ukončete hovor a sami zavolejte na oficiální číslo banky nebo policie.
- Nenechte se zastrašit. Podvodníci mohou tvrdit, že jde o „tajnou akci“ nebo že „jinak přijdete o peníze“ – to je manipulace.
- Zapište si detaily hovoru. Čas, telefonní číslo, jméno, které uvedl volající.
- Nahlaste podvod. Kontaktujte svou banku a Policii ČR (linka 158).
Varovné signály podvodu
- Volající tvrdí, že je bankéř nebo policista, ale používá neoficiální číslo.
- Nabádá k rychlému výběru peněz nebo převodu na „bezpečný účet“.
- Tvrdí, že nesmíte nikomu říct, protože jde o „probíhající vyšetřování a vyzrazením byste se vy sami vystavili trestnímu stíhání“.
- Vyvolává strach (např. „Vaše peníze jsou ohroženy hackery“).
Jak ověřit pravého policistu
- Služební průkaz
- Pravý policista má plastový služební průkaz s fotografií, číslem průkazu a ochrannými prvky
- Podvodníci posílají zfalšované kopie bez ochranných prvků.
- Chování a postup
- Policie nikdy nepožaduje převod peněz, výběr hotovosti ani přístupové údaje.
- Pravý policista vás nebude nutit k tajnosti ani vyhrožovat.
- Ověření totožnosti
- Máte právo si ověřit policistu na lince 158.
- Pokud odmítá ověření, je to varovný signál.
- Oficiální komunikace
- Policie komunikuje přes oficiální kanály jako datová schránka či úřední dopis, ne přes aplikace typu WhatsApp.
por. Pižlová Šárka, DiS.
12.11.2025, 10:30