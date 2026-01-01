Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Loupeže na pobočkách České pošty se podařilo objasnit
Kriminalisté ze Semil a Hradce Králové dopadli muže, který se dopustil loupežných přepadení poboček České pošty v Košťálově a Kratonohách.
V rámci profesionální spolupráce kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Semilech a obecné kriminality v Hradci Králově dopadli 38letého muže, který se dopustil dvou loupežných přepadení na pobočkách České pošty – 23. června v Košťálově na Semilsku a 9. července v Kratonohách na Královéhradecku. Po pracovnicích uvedených poboček v obou případech pod pohrůžkou použití střelné zbraně požadoval vydání peněz. Muže v Královéhradeckém kraji zadrželi tento týden v pondělí policisté ze zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
Následně kriminalisté zahájili jeho trestní stíhání jako obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež. Obviněný se k oběma loupežným přepadením doznal.
V době zadržení obviněného byl na jeho osobu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu, a to za páchání majetkové trestné činnosti. Vzhledem k této skutečnosti obviněný po provedených úkonech do věznice do výkonu trestu nastoupil a nebylo tedy nutné podávat státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby. Obviněnému tak nyní hrozí za spáchání uvedeného zvlášť závažného zločinu trest odnětí svobody na deset let.
Na závěr musíme vyzdvihnout doslova mravenčí operativní činnosti kriminalistů z Hradce Králové a Semil, kteří na obou případech intenzivně spolupracovali. Jejich práce na těchto loupežných přepadeních však tímto nekončí. Kriminalisté budou i nadále společně provádět další úkony trestního řízení, a proto nebudeme k těmto případům zatím poskytovat detailnější informace.
nprap. Dagmar Sochorová por. Bc. Martina Jandová
tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje tisková mluvčí KŘP Královéhradeckého kraje