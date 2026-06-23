Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Loupežné přepadení pošty v Košťálově na Semilsku
Aktuálně šetříme případ loupeže, který se stal dnes dopoledne krátce po jedenácté hodině v obci Košťálov.
Dnes dopoledne osm minut po jedenácté hodině policisté na lince 158 přijali oznámení o loupežném přepadení pobočky České pošty v obci Košťálov na Semilsku. Na místo okamžitě vyjely všechny dostupné policejní hlídky, jelikož dle prvotních informací měl mít u sebe neznámý pachatel i střelnou zbraň.
Policisté na místě události zjistili, že dosud neznámý pachatel přišel do uvedené pobočky s dosud přesně nezjištěnou střelnou zbraní a od obsluhy požadoval vydání peněz. Obsluhující žena muži vydala hotovost, jejíž výše je v tuto chvíli předmětem šetření. Poté neznámý pachatel z pobočky odešel a z místa odjel na neustanoveném motocyklu tmavé barvy.
Podle dosud zjištěných informací měl být neznámý pachatel přibližně ve věku čtyřiceti let, oblečen v tmavém oblečení a na hlavě měl integrální tmavou motocyklovou přilbu. Policisté po něm nyní intenzivně pátrají.
Veškeré okolnosti celé události již šetří semilští kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu loupež, za jehož spáchání hrozí pachateli v případě dopadení trest odnětí svobody až na deset let.
V souvislosti s tímto případem nebyl nikdo zraněn.
23. 6. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí