Kriminalisté zadrželi dalšího kurýra
Organizovaná zločinecká skupina, která se zabývá podvody, najímá jako kurýry téměř děti.
Podvody pod názvy „falešný bankéř ČNB“ a „falešný policista“ zná již asi každý, kdo sleduje média, a detailně je tedy popisovat nebudeme. V poslední době se pražským policistům daří zadržovat kurýry, kteří od svých obětí vyzvedávají na ulici jejich peníze.
Kriminalisté třetího policejního obvodu se těmto kurýrům v poslední době věnují často. Minulý týden zadrželi dalšího a zjistili, že se jedná o čerstvě sedmnáctiletého chlapce, který se nechal od podvodníků naverbovat k vyzvedávání peněz. Tentokrát se jednalo o částku téměř 300 tisíc korun, kterou již svým kumpánům předat nestihl. Na případu totiž již pracovali zmínění kriminalisté a při předávce ho zadrželi. Za pozornost stojí i fakt, že si pachatelé domluvili předání peněz přímo před policejní služebnou na Palmovce. S nadsázkou se dá říct, že ho policisté mohli jít zadržet v pantoflích.
Co se týká tohoto konkrétního případu, poškozená včas procitla, uvědomila si, že je obětí podvodu, a zalarmovala policii. Díky tomu nepřišla o své peníze a podezřelý byl zadržen. Rozpoznat tento podvod ale není vůbec jednoduché, protože podvodníci, kteří volají, mluví plynně česky a neustále drží poškozenou na telefonu, aby měli přehled o tom, co se kolem ní děje a zda není v kontaktu s policií. Také po ní neustále chtějí, aby vše fotila a posílala. Jedná se například o vybrané peníze, lístek o jejich výběru z banky nebo třeba selfie.
V rámci práce na případu zveřejňujeme zvukovou nahrávku a pokud někdo pozná hlas pachatele, který komunikoval s poškozenou, ať se nám ozve na linku 158.
Sedmnáctiletému cizinci kriminalisté sdělili obvinění pro trestný čin podvodu a jeho stíhání je vedeno na svobodě.
mjr. Jan Daněk
21.5.2026