Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Zbraňová amnestie
KRAJ - V Trutnově policistům přinesl muž torzo granátu F1.
Do dnešního dne jsme v Královéhradeckém kraji převzali 12 nelegálně držených zbraní, jejich hlavních částí a střelivo v rámci zbraňové amnestie.
torzo granátu F1 + náboj ráže 30x173mm Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování, jak zákon přesně vystihující pojem zbraňová amnestie, která probíhá od 1. ledna do 30. června 2026. V minulosti amnestie proběhly v letech 1996, 2003, 2009, 2014 a 2021.
Policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v Trutnově v pondělí 5. ledna 2026 převzali od muže torzo granátu F1 a náboj ráže 30 x 173 mm, které si na místě převzal pyrotechnik. Další oznamovatel kolegy vyhledal ve středu, když na služebnu donesl jednorannou pušku, 5 signálních zbraní a samopal.
Kolegové v Hradci Králové převzali od dvou oznamovatelů opakovací pušku a samonabíjecí pistoli.
Odevzdané zbraně a střelivo následně projdou odborným zkoumáním, jehož cílem je ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu. V případě, že se zkoumáním neprokáže souvislost s trestnou činností a zbraň není v pátrání, bude osoba informována o možnosti do šesti měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ji opravňují k držení této zbraně. Platí, že zbraň může být vydána pouze tomu, kdo splňuje všechny zákonem stanovené podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění.
por. Pižlová Šárka, Dis.
9.1.2026. 9:30