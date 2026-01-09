Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zbraňová amnestie

KRAJ - V Trutnově policistům přinesl muž torzo granátu F1. 

Do dnešního dne jsme v Královéhradeckém kraji převzali 12 nelegálně držených zbraní, jejich hlavních částí a střelivo v rámci zbraňové amnestie.
zbraňová amnestietorzo granátu F1 + náboj ráže 30x173mm Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování, jak zákon přesně vystihující pojem zbraňová amnestie,  která probíhá od 1. ledna do 30. června 2026. V minulosti amnestie proběhly v letech 1996, 2003, 2009, 2014 a 2021.

Policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v Trutnově v pondělí 5. ledna 2026 převzali od muže torzo granátu F1 a náboj ráže 30 x 173 mm, které si na místě převzal pyrotechnik. Další oznamovatel kolegy vyhledal ve středu, když na služebnu donesl jednorannou pušku, 5 signálních zbraní a samopal.
Kolegové v Hradci Králové převzali od dvou oznamovatelů opakovací pušku a samonabíjecí pistoli.

Odevzdané zbraně a střelivo následně projdou odborným zkoumáním, jehož cílem je ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu. V případě, že se zkoumáním neprokáže souvislost s trestnou činností a zbraň není v pátrání, bude osoba informována o možnosti do šesti měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ji opravňují k držení této zbraně. Platí, že zbraň může být vydána pouze tomu, kdo splňuje všechny zákonem stanovené podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění.

por. Pižlová Šárka, Dis. 
9.1.2026. 9:30

