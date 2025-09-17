Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Kolem policistů projel rychlostí téměř 200 km/h
Stalo se tak v místě, kde byla nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h.
Krajští dopravní policisté z Oddělení silničního dohledu se opět v rámci dohledu nad dodržováním bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zaměřili v úterý 16. září letošního roku mimo jiné také na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti.
Krátce před čtrnáctou hodinou odpolední na průtahu města Karlovy Vary projel kolem policistů řidič osobního vozidla značky Audi, kterému policisté naměřili rychlost 115 km/h v místě, kde byla nejvyšší povolená rychlost 70 km/h. Z tohoto důvodu se policisté za vozidlem vydali a předepsaným způsobem ho zastavili. Vzhledem k tomu, že se jednalo o řidiče s pobytem v zahraničí, mu policisté uložili kauci, kterou na místě uhradil.
O necelé dvě hodiny později na silnici číslo I/13 ve směru z Karlových Varů do Ostrova předjel ve vysoké rychlosti policejní vůz osobní automobil značky Audi. Policisté řidiči naměřili rychlost 193 km/h v místě, kde byla nejvyšší povolená rychlost 90 km/h. I tohoto řidiče předepsaným způsobem policisté zastavili.
Oběma řidičům byl na místě zadržen řidičský průkaz a byla jim zakázána další jízda. Provedené dechové zkoušky vyšly u obou s negativním výsledkem.
V posledních dnech došlo v Karlovarském kraji k několika vážným dopravním nehodám, u kterých byla příčinou zřejmě nepřiměřená rychlost. V neděli došlo k tragické dopravní nehodě na dálnici D6 u Březové na Sokolovsku a o den později došlo k vážné dopravní nehodě u Hroznětína na Karlovarsku.
Právě nepřiměřená rychlost je jednou z hlavních příčin vážných či tragických dopravních nehod. V Karlovarském kraji došlo od začátku roku k více než 1500 dopravním nehodám. Přibližně u 200 z nich byla příčinou právě nepřiměřená rychlost. Při těchto dopravních nehodách bohužel zemřelo šest osob.
nprap. Jan Bílek
17.9.2025