Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Tragická dopravní nehoda dvou vozidel na dálnici D6
Řidič jednoho osobního vozidla bohužel na následky vážných zranění zemřel v nemocnici.
V neděli 14. září letošního roku krátce před jednou hodinou ranní došlo na dálnici D6 u Březové na Sokolovsku k vážné dopravní nehodě dvou osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že třiatřicetiletý řidič osobního vozidla značky MG jedoucí ve směru od Chebu do Sokolova při průjezdu pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobil rychlost a narazil vlevo do svodidel. Od těch se vozidlo odrazilo do pravého jízdního pruhu, kde se otočilo přední částí ve směru na Cheb.
Za tímto vozidlem jela dvacetiletá řidička osobního vozidla značky Hyundai, která bohužel na nastalou situaci zřejmě nestačila zareagovat, přičemž narazila přední částí svého vozidla do přední části havarovaného vozidla značky MG. Po nárazu došlo k odražení vozidla MG do svodidel na pravé straně.
Při dopravní nehodě došlo k vážnému zranění řidiče osobního vozidla značky MG a řidičky druhého vozidla. Oba byli letecky transportováni do nemocnice. Těžké zranění utrpěla také spolujezdkyně z vozidla značky MG, která byla převezena Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.
Třiatřicetiletý muž bohužel o několik hodin později na následky vážných zranění v nemocnici zemřel.
Přesná příčina a okolnosti tragické dopravní nehody jsou nadále v šetření kriminalistů.
nprap. Jan Bílek
15.9.2025