Jihočeští policisté uspěli na Mistrovství České republiky v Allkampf - Jitsu
Kpt. Martin Hermann získal dvě zlaté medaile a nprap. René Friedrich vybojoval bronz.
Jihočeští policisté kpt. Martin Hermann a nprap. René Friedrich, kteří se oba věnují služební přípravě policistů, se v sobotu 16. května zúčastnili 29. Mistrovství České republiky v Allkampf - Jitsu. Na závod v praktické sebeobraně se sjelo 177 závodníků z celé ČR. Soutěž pořádala Škola bojových umění Plzeň. Oba jihočeští policisté soutěžili za oddíl Sebeobrany Allkampf-Jitsu Sportovního klubu policie České Budějovice.
Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se skládá ze třech disciplin - kata, randori a tameshi wari, kdy se body dosažené v jednotlivých disciplínách sčítají a konečný součet nakonec určí pořadí jednotlivců. V disciplíně kata jsou předváděny sestavy, jež znázorňují boj proti imaginárním útočníkům a závodník je musí zacvičit co nejpřesněji. V randori obránce provádí čtyři sebeobranné techniky, z nichž jedna je proti ozbrojenému útočníkovi a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a také provedení sebeobranných technik. Tameshi wari patří k tradičním prvkům Allkampf-Jitsu a je divácky nejatraktivnější disciplínou. Jedná se o přerážení plastových desek, které jsou rozlišeny barevně a také se liší pevností (pro dětské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm dřeva, zelená pro juniory a ženy - 2 cm, hnědá pro muže 3 cm), hodnotí se technika přerážení a přesný zásah desky. Další disciplínou jsou soutěž družstev tříčlenných týmů, které postupně praktikují sebeobranný boj jednoho obránce proti dvěma útočníkům, kata tým a týmové tameshi-wari přerážení desek, vše se pak sčítá do jednoho výsledku, který určí konečné pozice týmu v této disciplíně.
Samostatné disciplíny jsou dále: Hard Kata – předepsané sestavy AKJ, Karate apod. Self Defense Realistic – sebeobrana ve dvojici, kdy útočník dostane instrukce k způsobu útoku na obránce od rozhodčích a na toto musí adekvátně a technicky reagovat obránce a dokončit obranu zajištěním útočníka.
Kpt. Martin Hermann již řadu let dosahuje vynikajících sportovních úspěchů. Naposledy jsme veřejnost informovali o jeho vítězství na Mistrovství České republiky karate týmů kata a kumite. I tentokrát zazářil. Na tomto mistrovství republiky vybojoval hned dvě 1. místa a získal tak tituly mistra ČR v Hard Kata a mistra ČR v Self Defense Realistic.
Nprap. René Friedrich rovněž obstál v silné konkurenci, když obsadil 3. místo Self Defense Realistic.
Oba jihočeští policisté svými skvělými výkony tak pomohli Sportovnímu klubu policie České Budějovice vybojovat celkové 3. místo v soutěži klubů. Našim policistům k jejich skvělým výkonům gratulujeme a děkujeme za vynikající reperezentaci nejen jihočeské policie.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
21. května 2026