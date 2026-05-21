Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeští policisté uspěli na Mistrovství České republiky v Allkampf - Jitsu

Kpt. Martin Hermann získal dvě zlaté medaile a nprap. René Friedrich vybojoval bronz. 

Jihočeští policisté kpt. Martin Hermann a nprap. René Friedrich, kteří se oba věnují služební přípravě policistů, se v sobotu 16. května zúčastnili 29. Mistrovství České republiky v Allkampf - Jitsu. Na závod v praktické sebeobraně se sjelo 177 závodníků z celé ČR. Soutěž pořádala Škola bojových umění Plzeň. Oba jihočeští policisté soutěžili za oddíl Sebeobrany Allkampf-Jitsu Sportovního klubu policie České Budějovice. 

Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se skládá ze třech disciplin - kata, randori a tameshi wari, kdy se body dosažené v jednotlivých disciplínách sčítají a konečný součet nakonec určí pořadí jednotlivců. V disciplíně kata jsou předváděny sestavy, jež znázorňují boj proti imaginárním útočníkům a závodník je musí zacvičit co nejpřesněji. V randori obránce provádí čtyři sebeobranné techniky, z nichž jedna je proti ozbrojenému útočníkovi a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a také provedení sebeobranných technik. Tameshi wari patří k tradičním prvkům Allkampf-Jitsu a je divácky nejatraktivnější disciplínou. Jedná se o přerážení plastových desek, které jsou rozlišeny barevně a také se liší pevností (pro dětské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm dřeva, zelená pro juniory a ženy - 2 cm, hnědá pro muže 3 cm), hodnotí se technika přerážení a přesný zásah desky. Další disciplínou jsou soutěž družstev tříčlenných týmů, které postupně praktikují sebeobranný boj jednoho obránce proti dvěma útočníkům, kata tým a týmové tameshi-wari přerážení desek, vše se pak sčítá do jednoho výsledku, který určí konečné pozice týmu v této disciplíně.

Samostatné disciplíny jsou dále: Hard Kata – předepsané sestavy AKJ, Karate apod. Self Defense Realistic – sebeobrana ve dvojici, kdy útočník dostane instrukce k způsobu útoku na obránce od rozhodčích a na toto musí adekvátně a technicky reagovat obránce a dokončit obranu zajištěním útočníka.

Kpt. Martin Hermann již řadu let dosahuje vynikajících sportovních úspěchů. Naposledy jsme veřejnost informovali o jeho vítězství na Mistrovství České republiky karate týmů kata a kumite.  I tentokrát zazářil. Na tomto mistrovství republiky vybojoval hned dvě 1. místa a získal tak tituly mistra ČR v Hard Kata a mistra ČR v Self Defense Realistic.

Nprap. René Friedrich rovněž obstál v silné konkurenci, když obsadil 3. místo Self Defense Realistic.

Oba jihočeští policisté svými skvělými výkony tak pomohli Sportovnímu klubu policie České Budějovice vybojovat celkové 3. místo v soutěži klubů. Našim policistům k jejich skvělým výkonům gratulujeme a děkujeme za vynikající reperezentaci nejen jihočeské policie. 

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
21. května 2026

Odkazy do noveho okna

1 Hard kata muži +45 let

1 Hard kata muži +45 let 

Detailní náhled

2 Self Defense Realistic

2 Self Defense Realistic 

Detailní náhled

1 Policisté na závodech (1)

1 Policisté na závodech (1) 

Detailní náhled

2 Policisté na závodech (4)

2 Policisté na závodech (4) 

Detailní náhled

3 Policisté na závodech (5)

3 Policisté na závodech (5) 

Detailní náhled

4 Policisté na závodech (6)

4 Policisté na závodech (6) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 