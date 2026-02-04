Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policista Martin Hermann je opět mistrem České republiky
Jihočeští policisté jsou hrdí na to, že ve svých řadách mají tak úspěšného sportovce.
Jihočeský policista kpt. Martin Hermann dal o sobě zase vědět, když se zúčastnil jako člen tříčlenného týmu Mistrovství České republiky karate týmů kata a kumite. Na těchto závodech startuje pravidelně a vždy patří se svými spolubojovníky k velkým favoritům. Stejně tak tomu bylo na letošním mistrovství, které se konalo v sobotu 17. ledna 2026 ve sportovní hale Enteria v Pardubicích. Soutěžilo se v žákovských, dorosteneckých, juniorských, seniorských kategoriích a také v kategorii Master (+40 let).
Před kpt. Hermannem, vrchním komisařem školního policejního střediska v Lišově, a jeho parťáky mjr. Davidem Šenkýřem, sloužícím na hlavním velitelství vojenské policie a kpt. Martinem Slámou, instruktorem ochranné služby Praha byl nelehký úkol: obhájit zlato. O jejich úspěchu jsme informovali v loňském roce. Jako tým museli předvést takřka bezchybný výkon a perfektní synchronizaci. Rozhodčí hodnotili nasazení, správné provedení cviků a přesné načasování pohybů závodníků celého týmu. Všichni tři sportovci se na mistrovství perfektně připravili a opět vybojovali vítězství v kategorii kata tým muži Masters (+40 let), když ve finále porazili kata tým muži Auto Škoda Mladá Boleslav.
Jihočeský policista kpt. Martin Hermann dlouhodobě dosahuje skvělých sportovních úspěchů. Připomeňme, že v říjnu roku 2024 získal dvě stříbrné medaile na mistrovství Evropy v karate. Zároveň je držitelem titulu Policejní sportovec roku 2021 v prestižní anketě Policista roku. Jihočeští policisté jsou hrdí, že mají ve svých řadách tak úspěšného sportovce, za jeho výkony mu patří velké poděkování a gratulace.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
