Hledáme svědky tragické dopravní nehody
Uvítáme svědectví i případné záznamy z palubních kamer.
V neděli 24. 8. 2025 jsme informovali o tragické dopravní nehodě, k níž došlo ktátce po 17. hodině na silnici II/157 v katastru obce Zborov na Českobudějovicku.
Řidič vozidla značky Seat, jedoucí ve směru od Ledenic na Srubec, při průjezdu zatáčkou pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení a vyjel mimo vozovku, kde následoval čelní náraz do stromu. Řidič osobního vozidla při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem.
Dopravní policisté z Českých Budějovic se nyní obracejí na veřejnost a žádají případné svědky, především řidiče, kteří v uvedenou dobu místem dopravní nehody projížděli a viděli průběh či styl jízdy havarovaného vozidla těsně před dopravní nehodou, aby se se svými poznatky, případně záznamy z palubních kamer, dostavili na služebnu v ulici Plavská č. p. 2 v Českých Budějovicích, nebo je kontaktovali na telefonních číslech 974 226 597 či 974 226 588. Využít lze také linku tísňového volání 158.
Děkujeme za pomoc.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
29. srpna 2025